Memur zammı için en düşük talep AKP sendikasından geldi...

KESK ve Kamu-Sen’in ardından AKP'ye yakınlığıyla bilinen Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) da, 2020-2021 toplu iş sözleşmesi taleplerini kamuoyu ile paylaştı. Memur-Sen 2020 yılı için yüzde 3 refah payı, taban aylığa 200 TL seyyanen zam, birinci 6 ay için yüzde 8, ikinci 6 ay içinse yüzde 7 zam talep ettiklerini açıkladı.

KESK ve Kamu-Sen’in ardından Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) da, 2020-2021 toplu iş sözleşmesi taleplerini kamuoyu ile paylaştı.

Memur-Sen 1 Ocak 2020’den geçerli olmak üzere yüzde 3 refah payı, taban aylığa 200 TL seyyanen zam, birinci 6 ay için yüzde 8, ikinci 6 ay içinse yüzde 7 oransal zam talep ettiklerini açıkladı. 2021 içinse yüzde 2 refah payı, birinci 6 ay yüzde 6, ikinci 6 ay yüzde 6 ve her iki dönem için enflasyon farkı üzerinden teklif sunuldu.

KESK %38 ZAM İSTEMİŞTİ

Dün basına açıklama yapan KESK, 2020 yılı için mevcutta 3.055 TL olan en düşük kamu emekçisi maaşının, 4.222 TL’ye çıkarılarak yüzde 38 zam yapılmasını talep etmişti.

Türkiye Kamu-Sen’in teklifi ise taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payı olarak belirlenmişti.