Mehmet Özhaseki: Duygusal olduğumuz için Cemaat'e yardım ettik

AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Cemaat'e ilişkin yaptığı açıklamada, hassas ve duygusal oldukları için yardım ettiklerini söyledi.

AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Keçiören'deki seçim bürosu açılışında dikkat çeken bir konuşma yaptı.,

Konuşmasında Cemaat'le ilgili, "'Biz müslüman insanız' dediler. 'Öğrencilerinizi verin yetiştirelim' dediler.'Bakın yurt dışında ne güzel okullar açtık' dediler. 'O okullarda Türkiye'ye dost insanlar yetiştiriyoruz' dediler. Birçoğumuz da tabi ki böyle konularda hassasız ve duygusal olduğumuz için de bunlara yardımlar ettik vs..." diyen Özhaseki, "Şükürler olsun belediye başkanlığımda bunlara ne 1 metre arsa verdim ne de her hangi bir şekilde yardım ettim. Ama birçok insan bunlara saf ve samimi bir şekilde uydu ve yardım etti." ifadelerini kullandı.