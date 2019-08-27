Kuzey Marmara Otoyolu kapanabilir

Karayolları Genel Müdürlüğü, Kuzey Marmara Otoyolu ve bağlantı yolları için kamulaştırdığı Çatalca’daki arazinin istimlak bedelini ödeyemedi. Kamulaştırmanın iptal edilmesiyle arazi sahiplerinin dava açarak yolu kapatma hakkı bulunuyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün, Kuzey Marmara Otoyolu ve bağlantı yolları için kamulaştırdığı Çatalca’daki arazinin istimlak bedelini ödeyemediği ortaya çıktı.

Proje bedeli 14 milyar 555 milyon ABD Doları olan Kuzey Marmara Otoyolu kapanma tehlikesiyle karşıya karşıya.

Cumhuriyet’ten Cüneyt Muharremoğlu’nun haberine göre, Karayolları Genel Müdürlüğü, projenin içinde kaldığı Nakkaş Mahallesi'ndeki 7 bin 793 metrekarelik tarlanın acele kamulaştırılmasını istedi. Çatalca 1. Asliye Ceza Mahkemesi, talebi yerinde bularak 23 Mart 2018'de, araziye acele el konulmasına ve mülk sahiplerine 1 milyon 245 bin 881 TL ödenmesine karar verdi. Karayolları, bu parayı arazi sahiplerine ödese de, arazi sahibi ile başlayan mahkeme sürecinde bilirkişi taşınmaza 3 milyon 88 bin 880 TL değer biçti. Bunun üzerine mahkeme, ilk ödenen bedel düşüldükten sonra kalan 1 milyon 842 bin 999 TL'lik farkın mülk sahiplerine ödenmesine karar verdi.

ARAZİ SAHİPLERİNE KAPATMA HAKKI DOĞDU

Karayolları, iki kez 15'er günlük süre tanındığı halde arazi sahipleri ödeme yapmadı. Böylece Karayolları Genel Müdürlüğü, açtığı tescil davasının reddedilmesinin ardından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkemeye bağlı 5. Hukuk Dairesi de yerel mahkemenin acele kamulaştırma kararının kaldırılmasına karar verdi. Bu kararla birlikte mahkeme daha önce ödenen 1 milyon 245 bin 881 TL'nin Karayolları'na geri verilmesine hükmetti.

Kamulaştırmanın iptal edilmesiyle arazi sahiplerine ise “müdahalenin meni” davası açarak, yolu kapatma hakkı doğdu. Müdahalenin meni davası, mülk üzerinde kanuni çerçevede dilediği gibi tasarrufta bulunma ve onu üçüncü kişilere karşı koruma yetkisine sahip olmak için açılıyor.