Küba ve Türkiye anlaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Küba ile ilaç, aşı ve tıbbi cihaz alanında mutabakat zaptı imzalandığını açıkladı. Koca anlaşmanın hem sağlık alanında hem de ticari alandaki ilişkilere katkı sağlayacağına inandığını söylerken, José Martí Küba Dostluk Derneği de Türkiye'de Küba'yla yapılacak işbirliklerinin kanser tedavisi fiyatlarının düşmesine de katkı sağlayabileceği görüşünde.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Küba ile sağlık alanında bir mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu. İlaç, aşı ve tıbbi cihazı kapsayan işbirliği ile ilgili Koca, "Sağlık alanındaki iş birliğimizi artıracak ve iki ülke ürünlerine karşılıklı olarak daha hızlı erişim imkânı sağlayacağız" açıklamasında bulundu.

Bakan Koca'nın yazılı açıklamasında şunlar yer aldı:

“Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’muz (TİTCK) ile Küba Devlet İlaç ve Tıbbi Cihazların Kontrol Merkezi (CECMED) arasında Mutabakat Zaptı imzalandı. Bu anlaşma ile iki kurum arasında etkin bir iş birliği kanalının kurulmasını ve her iki toplumun güvenli, etkili ve kaliteli beşerî tıbbi ürün ve cihazlara erişiminin sağlanmasını amaçlıyoruz. Küba Sağlık Bakanı Sayın Jose Angel Portal Miranda ile Mayıs ayında Cenevre’de gerçekleştirdiğim ikili görüşmenin ardından iki ülke arasında Çalışma Grubu oluşturduk. Yürütülen görüşmeler neticesinde TİTCK ve CECMED arasında ilaç, aşı ve tıbbi cihaz alanında Mutabakat Zaptına imza atıldı. Bu sayede sağlık alanındaki iş birliğimizi artıracak ve iki ülke ürünlerine karşılıklı olarak daha hızlı erişim imkânı sağlayacağız. Mutabakat Zaptı, özellikle inovatif molekül geliştirme ve onkoloji çalışmalarında önemli tecrübeye sahip olan Küba ile karşılıklı uzman değişimi, teknoloji transferi, kanser aşısı ve klinik araştırmalar konusunda bilgi paylaşımı, mevzuat alanında tecrübe paylaşımı gibi konuları da kapsıyor.”

'İŞBİRLİĞİ TEDAVİ FİYATLARINI DÜŞÜREBİLİR'

Mutabakat anlaşmasını soL'a değerlendiren José Martí Küba Dostluk Derneği Başkanı Yiğit Günay, Küba'nın sağlık alanındaki başarısının son yıllarda Türkiye'deki ilaç sektörünün ilgisini çekmeye başladığını hatırlatarak, iki devlet arasında imzalanan mutabakatın, karşılıklı ilişkinin gelişmesi bakımından yararlı olduğunu belirtti.

Günay şunları söyledi:

"Biliyorsunuz, Küba'da sağlık ve ilaç sektörü tamamen kamuya ait, Türkiye'deyse özel şirketler hakim özellikle ilaç sektörüne. Bazı ufak şirketler son yıllarda Küba'yla ilişkiler konusunda kimi adımlar atmıştı. Sektörün büyük şirketleri de bir süredir Küba'yla görüşme halinde. İki devlet arasında imzalanan mutabakat, karşılıklı ilişkinin gelişmesi bakımından yararlı fakat bir yararı daha var. Malum, bizdeki piyasa sisteminde tekel olan fiyatı belirliyor ve şu an örneğin Okan Üniversitesi'nin başlattığı Kübalı doktorlarla işbirliği halinde yürütülen kanser tedavisi çok pahalı. Keşke Küba'daki gibi tüm sağlık sistemimiz ücretsiz olsa, fakat oraya varana kadar Türkiye'de Küba'yla yapılacak diğer işbirlikleri fiyatların düşmesine de katkı sağlar. Halihazırda bu konuda epey ilgi de var, doğrudan Kübalı doktorlarla ve Küba sağlık sistemiyle işbirliğini artırmak noktasında.

