Köylüler isyan etti: Türkiye'nin kekik merkezine taş ocağı kuruluyor

Pamukkale'de açılması planlanan taş ocağı ve kırma eleme tesisi, bölge halkı tarafından tepkiyle karşılandı. Bilgilendirme toplantısına katılan yurttaşların sorularına cevap veremeyen şirket yetkilisi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı, alandan uzaklaşmak zorunda kaldı.

Denizli Pamukkale'de açılması planlanan taş ocağı tepkiyle karşılandı. Taş ocağının geçim kaynaklarına ve mahallenin doğasına zarar vereceğini belirten bölge halkı, taş ocağı ve kırma eleme tesisi istemediklerini belirttiler.

Güzelpınar Mahallesi'nde yapılması planlanan taş ocağı hakkında bugün yapılan bilgilendirme toplantısına katılan ve yurttaşların sorularını cevaplayamayan şirket yetkilisi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı, tepkilerin ardından alandan uzaklaşmak zorunda kaldı. Toplantıya katılması gereken 11 kurumdan çoğunun da gelmediği belirtildi.

'TAŞ OCAĞINA KARŞIYIZ'

Başaranlar İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi AŞ’nin açmak istediği taş ocağının mahalleli tarafından istenmediğini belirten S.S. Kurtluca Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Acat şunları söyledi: ‘’Köyümüzde geçimimizin büyük bir kısmını kekik üretimi yaparak sağlıyoruz. Yıllık yaklaşık olarak 1600 ton kekik üretimini sadece Taştepe mevkisinde yapıyoruz. Bizler Türkiye’de kekik üretiminin en yoğun olduğu yerlerden birinin Denizli olduğunu çok iyi biliyoruz. Üretilen kekiğin bir bölümü ihracat yoluyla yurt dışına da gidiyor. Fakat Başaranlar'a ait şirket, üretim yaptığımız alana taş ocağı ve kırma eleme tesisi kurmak istiyor. Hem ekmeğimize hem sağlığımıza saldırmak isteniyor. Biz bölge halkı olarak geçimimizi sağladığımız ekmek teknemizin gasp edilmesine ve kurulacak olan taş ocağının sağlığımızı tehlikeye atmasına kesinlikle karşı çıkıyoruz.’’

Bölge halkı da 2200 büyükbaş hayvana sahip olduklarını, günlük 8,5 ton süt üretimi yapıldığını, açılması planlanan taş ocağından kaynaklı ortaya çıkacak olan tozun gelir kaynaklarına ve mahallelerinin doğasına zarar vereceğini söylediler.

