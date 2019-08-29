Konkordato verilerine karartma: Veriler aylardır açıklanmıyor

İŞKUR, konkordato ilan eden firmalarda çalışan işçilerin ücretlerinin ödenmesi için kurulmuş olan Ücret Garanti Fonu verilerini tam 6 aydır açıklamıyor.

İŞKUR, 6 aydır, yayımladığı aylık istatistik bültenlerinde pasif istihdam politikalarına ilişkin istatistiklere yer vermiyor. Söz konusu istatistiklerde konkordato ilan eden firmalarda çalışan işçilerin ücretlerinin ödenmesi için kurulmuş olan Ücret Garanti Fonu verileri de yer alıyordu. İŞKUR aylık istatistik bültenlerinde Ücret Garanti Fonu’ndan kaç kişiye ne kadar ödeme yapıldığı açıklanıyordu.

Ekonomik krizle birlikte konkordato ilan eden firma sayısındaki artışa dikkat çeken CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, bu verilerin neden yayımlanmadığını verdiği bir soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Güzelmansur “İŞKUR’un Şubat 2019’dan bu yana bu verileri yayınlamayı durdurması konkordato ilanlarında yaşanan artışa, Ücret Garanti Fonu’nun amacı dışında kullanımına ve ekonomik krizin derinliğine yönelik bir karartmadır” dedi.

Güzelmansur, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, İŞKUR’un Şubat 2019’dan itibaren Ücret Garanti Fonu verilerini yayımlamayı durdurmasının gerekçesini sordu. Güzelmansur’un önergesinde yer alan diğer soruları ise şunlar: