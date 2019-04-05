Komünist Başkan Dersim'de 65 milyon borçla göreve başladı: Tüm belgeler incelenecek, halka duyurulacak

Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu mazbatasını almasının ardından görevine başladı. Daha önce gerçekleştirilen işlemlerin evraklarını incelemek için belediye binasında kameraların önüne geçen Maçoğlu, görevi 65 milyon borçla aldığını açıkladı.

31 Mart seçimlerine TKP listelerinden giren ve seçimi kazanan Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu bugün mazbatasını aldıktan sonra belediye binasında muhasebe müdürünün getirdiği evrakları inceledi. Maçoğlu, evrakların detaylıca incelenmesi ve üzerinde çalışılmasının ardından belediye binasına ve tüm mahallelere de asılacağını duyurdu.

Yapılacak olan detaylı incelemelerin ardından uygulanması gereken yasal bir işlem varsa hukuki olarak adım atılacağını belirten Maçoğlu, ilk incelemelere göre belediye başkanlığı görevini 65 milyon borçla aldığını duyurdu.