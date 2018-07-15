Koç Üniversitesi'nde Adnan Oktar yapılanması: Kilit noktalardaki üç kişi tutuklandı

Adnan Oktar cemaatinden üç ismin Koç Üniversitesi'ne yerleştirildiği ortaya çıktı. Birbirlerine yakın zamanlarda yerleştirildiği belirtilen isimler önemli konumlarda bulunuyor.

Koç Üniversitesi'ndeki Adnan Oktar yapılanması ortaya çıktı. Son operasyonda tutuklandığı belirtilen, Adnan Oktar'a bağlı üç ismin üniversitede kilit yerlere birbirlerine yakın zamanda yerleştirildiği ifade ediliyor.

Koç Üniversitesi Rektörü Özel Kalemi Ebru Barutçu, Tıp Fakültesi Yardımcı Dekanı Sermin Karakale ve Mühendislik Fakültesi Dekanlığı İdari Koordinatörü Ebru Fişek, Adnan Oktar operasyonunda gözaltına alındılar ve tutuklandılar.

soL'a bilgi veren kaynaklar "Adnan Hoca" bağlantılı üç ismin birbirine çok benzer pozisyonlarda görev aldıklarını belirtirken bu kişilerin hem işe alım yetkisine sahip olduklarını hem de öğrencilerle yakın ilişki kurma olanağına sahip olduğunu özel olarak vurguladı. Aynı zamanda üç kişinin birbirine çok yakın zamanlarda işe başladıkları da bildiriliyor. Üniversiteyi Adnan Hoca cemaatinin "avlanma yuvaları"ndan birine dönüştürmek üzere sistematik bir çalışma yürütüldüğünün de altı çiziliyor.

Tutuklanan üç ismin üstlendiği görevler Adnan Oktar cemaatinin Koç Üniversitesi'ni cemaate üye kazandırmak için kullandığına ilişkin çok kuvvetli bir dayanak oluştururken üniversite yönetiminin konudan haberdar olup olmadığı bilinmiyor.