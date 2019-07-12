Kılıçdaroğlu: ABD tipi başkanlığı tartışabiliriz, en güzel başkanlık sistemi ABD'de...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başkanlık sistemi tartışmalarına ilişkin 'En güzel başkanlık sistemi Amerika’da var... Devasa kurumlar var orada. O kurumların benzeri Türkiye’de olmalı. Biz parti olarak demokratik parlamenter sistemden yanayız ama diyorlar ki bu sistemi tartışalım elbette tartışılabilir. Biz tartışmadan çekinmeyiz. Artısına eksisine bakarız, otururuz konuşuruz' dedi.

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, demokratik parlamenter sistemi savunduklarını belirterek, mevcut sistemde yapılacak olan revizyonu da tartışmaya açık olduklarını dile getirdi.

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'ye konuşan Kılıçdaroğlu, “Bizim istediğimiz demokrasi. Amerika’da başkanlık sistemi var değil mi? En güzel başkanlık sistemi Amerika’da var. Oturalım konuşalım, oradaki başkan büyükelçi bile tayin edemiyor. Onu da tartışalım. Devasa kurumlar var orada. O kurumların benzeri Türkiye’de olmalı. Biz parti olarak demokratik parlamenter sistemden yanayız ama diyorlar ki bu sistemi tartışalım elbette tartışılabilir. Biz tartışmadan çekinmeyiz. Artısına eksisine bakarız, otururuz konuşuruz” dedi.

Kılıçdaroğlu'nun Selvi'nin sorularına verdiği yanıtların ilgili bölümü şu şekilde:

Siz demokratik parlamenter sisteme geçilmesini mi istiyorsunuz yoksa mevcut sistemin revize edilmesini mi?

Bizim istediğimiz demokrasidir. Herkesin can ve mal güvenliğini sağlamaktır, dolayısıyla parlamentoda oturulur, ikisinin de artıları eksileri konuşulur. Yani biz illa şu illa bu diye bir dayatma içinde değiliz. Ama istediğimiz tek şey var: Demokrasi. İstediğimiz tek şey var: Düşünce özgürlüğü. İstediğimiz tek şey var: Yargı bağımsızlığı. İstediğimiz tek şey var: Siyasetin saydam olması. Şimdi siyaset şeffaf değil. Lider sultası parlamentoya gölge düşürüyor. Partinin genel başkanı bütün milletvekillerini yazıyor, vatandaş da gidip milletvekili seçtiğini düşünüyor. Hayır efendim, liderin dayattığı listeye oy vermek zorunda kalıyor. Niye önseçim zorunlu hale gelmiyor? Bu doğru mu? Doğru değil. Bunları değiştirmemiz lazım.

Mevcut sistemin revize edilmesine karşı değilsiniz.

Bizim istediğimiz demokrasi. Amerika’da başkanlık sistemi var değil mi? En güzel başkanlık sistemi Amerika’da var. Oturalım konuşalım... Oradaki başkan büyükelçi bile tayin edemiyor. Onu da tartışalım. Devasa kurumlar var orada. O kurumların benzeri Türkiye’de de olmalı. Merkez Bankası’na müdahale etmeyecekseniz, Gelir İdaresi Başkanı’na “Şu benim rakibim bunun hesaplarını denetleyin, vergi açısından öbür rakibi değil onu koruyun” derseniz bu olmaz.

Siz ABD’deki sistemi tartışılır buluyorsunuz o zaman...

Biz parti olarak demokratik parlamenter sistemden yanayız ama diyorlar ki bu sistemi tartışalım, elbette tartışılabilir. Biz tartışmadan çekinmeyiz. Artısına eksisine bakarız, otururuz konuşuruz. Bir rejim kolay oluşmaz. Amerika’nın kendi yapısı vardır. Bizde ise neredeyse Tanzimat’tan bu yana süregelen bir sistemimiz var. Dolayısıyla bu sistemin aksaklıklarını düzeltmemiz gerekirken tersine dünyada hiç örneği olmayan ucube bir sistem geldi. Ve o sistem Türkiye’yi perişan etti.

Sayın Devlet Bahçeli, tarafsız Cumhurbaşkanı çıkışınıza çok sert bir yanıt verdi, ne dersiniz?

Cumhurbaşkanı’nın elbette ki bir siyasi görüşü vardır, bunu reddeden kimse yok ki zaten. Ne yapar cumhurbaşkanı, gider oyunu sandıkta kullanır. Tarafsızlıktan kastımız şu: Bir cumhurbaşkanı bir partinin milletvekillerini belirlemez, bir cumhurbaşkanı aracına binip, uçağına binip, otobüsüne binip bir partinin propagandasını yapmaz. Bana göstersinler, çok partili hayatta böyle yapan bir cumhurbaşkanı var mı? Bizim tarafsızlık anlayışımızla sayın Bahçeli’nin tarafsızlık anlayışı çok farklı.