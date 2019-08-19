Kayyumdan ilk icraat: Atatürk'ün fotoğrafını indirdi, Erdoğan'ın fotoğrafını astı

Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in belediyeye girer girmez yaptığı ilk iş Atatürk'ün fotoğrafını indirip AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını asmak oldu.

Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, belediyeye girer girmez Atatürk'ün fotoğrafını indirdi, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını astı.

ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFI ASILDI

Bilmez, sabah saatlerinde Van Büyükşehir Belediyesi binasına gelerek açıklamalarda bulundu. Bilmez, daha sonra açıklamalarda bulunarak, "Çalışanlarımızın aşıyla ekmeğiyle oynamayacağız. Herkesle birlikte hizmet edeceğiz. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun” dedi.



Bilmez, Erdoğan fotoğrafıyla ilgili ise, "Daha önce burada hem kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün hem bugünkü cumhurbaşkanımızın resmi bulunmaktaydı. Gördük ki cumhurbaşkanımızın resmi indirilmiş. Onu yeniden yerine astık" dedi.