İnce çıkarken CHP oyları Kasım 2015'in altına düştü

24 Haziran Seçimleri’nin ardından CHP’nin içinde bulunduğu 'Millet İttifakı' yüzde 33 alırken CHP’nin Türkiye genelindeki oyları son seçimlere oranla azaldı. Ancak CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partinin uzun zamandır gördüğü en yüksek oyu aldı.

Seçimlerin ardından yaptığı açıklamada CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 41 yılın ardından yüzde 30’u ilk defa geçtiklerini söylemişti. Bu doğru olsa da CHP’nin milletvekilli seçimlerindeki oyları 1 Kasım 2015 seçimleriyle karşılaştırıldığında azalmış durumda. CHP’nin oy kaybettiği bölgelerde İyi Parti ve HDP’nin oyları artarken, her bölgede İnce’nin oldığı oy CHP’nin milletvekilli seçimlerindeki oylarından daha fazla oldu.

CHP’nin oy oranı 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 25,3 iken 24 Haziran’da bu oran yüzde 22,6’ya düştü. Fakat ülke çapında İnce’nin oyları önceki seçimde CHP’nin oylarıyla karşılaştırıldığında her bölgede daha yüksek değerler izledi.

Başlıca kentlerde CHP’nin ve Muharrem İnce’nin oylarının 1 Kasım 2015 seçimleriyle karşılaştırması şöyle:

*İzmir'de CHP 1. parti oldu

**Çanakkaler'de 7 Haziran 2015 seçimlerinin ardından CHP 1. parti olmuştu. Fakat 1 Kasım 2015 seçimleriyle yerini AKP'ye kaptırmıştı.

BÜYÜK KENTLERDE HDP’YE OY KAPTIRILDI

CHP İstanbul’da önemli bir düşüş yaşadı. CHP 4 puana yakın düşüş yaşarken HDP’nin oyları 2,5 puan arttı. Fakat İstanbul’da HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş’ın oyları yüzde 7’yken HDP’nin oyları yüzde 12 civarında. Bu milletvekilli seçimlerinde HDP’ye oy veren insanların bir kısmının HDP’nin barajı geçmesi kaygısıyla oy verdiği, fakat Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İnce’yi desteklediği iddiasını doğrular nitelikte.

İzmir ve Ankara gibi kentlerde de sonuçlar fazla farklı değil. HDP’nin “emanet oylarının” en çok geldiği kentler arasında Ankara ve İzmir ilk sıralarda yer aldı. İzmir’de HDP’nin oyları 1 Kasım’dan sonra 2,67 puan artarken CHP’nin oyu 4,6 puan azaldı. Ankara’daysa CHP gene 4 puana yakın oy kaybı yaşarken HDP’nin oyları 2 puan arttı. Ankara ve İzmir'de HDP dışında İyi Parti'ye oy kayması olduğu da görülüyor. Her iki kentte de İnce’nin oyları CHP’nin 1 Kasım 2015 seçimlerinde aldığı oydan çok daha yüksek oldu. İnce Ankara’da yüzde 36,2 alırken İzmir’de de yüzde 54 aldı.

TUNCELİ’DE İNCE BİRİNCİ SIRADA

Tunceli’de ise birinci parti HDP iken en çok oy alan cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu. CHP’nin oyları yüzde 26,3 iken İnce’nin oyları CHP’ninkilerin iki katından fazla oldu. Muharrem İnce yüzde 58,1 oranıyla Tunceli’den birinci aday olarak çıktı. Böylece Kırklareli’nden sonra İnce’nin en yüksek orana sahip olduğu kent Tunceli oldu.

ÇANAKKALE VE ESKİŞEHİR’İ CHP GERİ ALAMADI

CHP’nin desteğinin fazla olduğu ve yerel seçimlerde kazandığı Çanakkale ve Eskişehir illerinde CHP üstünlüğü sağlayamadı. İki kentte de AKP’den sonra ikinci parti olan CHP, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Çanakkale’de en çok oyu aldı. CHP’nin Çanakkale’de milletvekilli seçimlerinde aldığı oy yüzde 33,8’i görürken İnce’nin aldığı oy yüzde 43,8 oldu. Böylece CHP’nin milletvekilli seçimlerinde çoğunluğu sağlayamadığı fakat Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde birinci olduğu iki kent Tunceli ve Çanakkale olmuş oldu.