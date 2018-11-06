İmar Barışı’yla boş Hazine arazisini aldı, kiraya verdi

İstanbul Büyükçekmece’de bir kişi, iddiaya göre İmar Barışı’ndan yararlanarak Hazine’ye ait arazide, konutu olduğunu belirterek, Yapı Kayıt Belgesi aldı. Ancak E-5 kenarında yer alan Hazine’ye ait olan 817 metrekarelik arazide herhangi bir yapı olmadığı ortaya çıktı.

İmar Barışı'nda sürenin dolmasına iki ay kala sahtekârlıklar arttı. İmar Barışı'nda yaşananlara dair son örnek İstanbul’da görüldü.

Karar'ın haberine göre "Üzerinde evim var" deyip Hazine arazisine Yapı Kayıt Belgesi alan bir kişi, Hazine arazisini alarak kiraya verdi.

YAPI KAYIT BELGESİ ALDI

İddiaya göre bir kişi Büyükçekmece’nin merkezinde bulunan E-5 kenarında yer alan Hazineye ait olan 817 metrekarelik alanda konutunun olduğunu iddia edip imar barışına başvurarak Yapı Kayıt Belgesi aldı.

Yapı Kayıt Belgesi alabilmek için konutun fotoğraflarının da başvuru belgeleri arasında olması gerekiyor ancak olayda vatandaşın 120 metrekarelik konutunun bulunduğunu iddia ederek Yapı Kayıt Belgesi aldığı alanın boş olduğu görüldü.

ARAZİYİ BAŞKASINA KİRALADI

Çevredekilerin İmar Barışı’ndan yararlanarak devlet arazisini ucuza almak amacıyla yapıldığını öne sürdüğü olayda iddiaya göre vatandaş bununla da kalmayarak devlet arazisini başka bir vatandaşa kiraladı.

Yapı Kayıt Belgesi’ne konu olduğu belirtilen alan ise drone ile görüntülendi. Görüntülerde alanda herhangi bir yapı olmadığı alanın da araçlar için park yeri olarak kullandığı görüldü.

İMAR BARIŞI KAÇAK YAPILANMAYI HIZLANDIRDI

"İmar Barışı" UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Kapadokya’da 60 milyon yılda oluşan ve birinci derece arkeolojik ve doğal sit olan peri bacalarında, mağaralarda kaçak yapılaşmayı hızlandırdı.

Ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların kayıt altına alınması amacıyla 2017’de başlatılan ‘İmar Barışı’ düzenlemesinde başvuru süresi 31 Aralık 2018’e kadar uzatıldı.

Çevre Bakanı Murat Kurum “8 milyon talep var, 13 milyona ulaşmasını bekliyoruz” dedi.

Ancak düzenlemeyi suistimal edenler meraları çevirdi. Devlet arazilerinde hayali konut gösterip kayıt belgesi almak için başvuru yaptı.

Karadeniz yaylalarından, Kapadokya’ya kadar kültür mirası bölgelerde bile ‘imar barışı evleri’ yapılmaya başlandı.