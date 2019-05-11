İmamoğlu Denktaş'ın anıt mezarındaki şeref defterini 'Büyükşehir Belediye Başkanı' diye imzaladı

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Kuzey Kıbrıs'ı ziyaret etti. Rauf Denktaş'ın anıt mezarını ziyaret eden imamoğlu, şeref defterini 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' diye imzaladı.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Kuzey Kıbrıs'ı ziyaret etti.

Rauf Denktaş'ın anıt mezarını ziyaret eden, yazdığı şeref defterinde "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" imzasını kullanan İmamoğlu, "Seçimin sonucuna tesir eden hukuk dışı anlayışla bir karar alan heyetin içerisinde bu sürece olumsuz oy veren bir avuç insanın kanaatiyle, 16 milyon insanın kanaatini asla ne ruhumda, ne bedenimde yok saymayacağım. Titrimi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yazarken 16 milyon İstanbullu kardeşimin verdiği karar gereği yazmışımdır. Yazmaya da devam edeceğim" dedi.

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Meral Akıncı'yı ziyaret eden İmamoğlu, burada görüşmesini basına kapalı gerçekleştirdi.