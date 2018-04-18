İmam hatipliler Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Genç İmam Hatipliler Derneği'nin genel başkanı Samet Akkaya ve beraberindeki heyet, dün CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Genç İmam Hatipliler Derneği'nin genel başkanı Samet Akkaya ve beraberindeki heyet, dün CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Ziyaret Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki ofisinde gerçekleşti.

Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre dernek yöneticileri, Kılıçdaroğlu'na Atatürk’ün 1923’te Balıkesir Zağanos Paşa camisi minberinde yaptığı ve “Milli emeller, milli irade yalnız bir şahsın düşünmesinden değil, millet fertlerinin tamamının arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir” ifadesini kullandığı konuşmayı hediye ettiler.

Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanı Deniz Demir’in de hazır bulunduğu görüşmede, Kılıçdaroğlu da imam hatiplilere Atatürk’ün nutkunu hediye etti.