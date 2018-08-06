İmam hatipler iflas etti

AKP'nin tüm dayatmalarına ve zorlamalarına rağmen veliler ve öğrenciler çocuklarını imam hatip liselerine göndermiyor.

LGS sonrası binlerce öğrenci açıkta kalmasına rağmen 107 bin kontenjanı boş kalan imam hatipleri tercih etmedi.

Sözcü yazarı Necati Doğru, konuyu köşesine taşırken, "İmam hatip iflas etti" dedi.

Doğru'nun yazısından bir bölüm şöyle:

İmam hatip liselerine: 1 milyar 700 milyar TL ayrılmış. İnşaatı devam eden fen liselerine 207 milyon TL, imam hatip liselerine ise 2 milyar 770 milyon TL yapım parası aktarılmıştı. Yani Milli Eğitim Bakanlığı, genel bütçeden aldığı çok yüksek payla en çok imam hatip liselerini gözetti, korudu, destekledi. Ayrıca yine paralar ayırıp; çocukların bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişmelerine destek olsun diye çoğunlukla imam hatip liselerinde “Kuran-ı Kerim Okuma, Hafızlık, Ezan yarışması, 40 Hadis etkinliği” düzenleme, dini kitapları özendirme ve binlerce çocuğu kapsayan “yaz dini eğitim etkinlikleri” de yaptı, yapıyor.

Elde edilen sonuç:

İmam hatip iflas etti.

Yeni Milli Eğitim Bakanı “iflası” kucağında buldu. Eğitim kalitesi iyi okullara girmek için yapılan LGS sınavına 1 milyon 260 bin öğrenci katıldı. İstediği ilk tercihe giren öğrenci sayısı sadece 33 binde kaldı. Matematikte her 100 öğrenciden 10'u, fen bilimlerinde her 100'den 8'i sıfır çekti. 224 bin kişilik imam hatip kontenjanında 107 bin kişilik kontenjan boş kaldı. Eve en yakın imam hatipleri bile öğrenciler ve aileleri tercih etmedi.