İBB'nin yandaşlara aktardığı yüz milyonlarca liraya ilişkin haberlere erişim engeli

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2018 ve daha öncesinde vakıf, dernek ve cemaatlere yüz milyonlarca liralık 'yardım' haberleri, T3 Vakfı'nın talebi üzerine erişime engellendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 ve daha öncesinde vakıf, dernek ve cemaatlere yaptığı yardımın 847 milyon liradan fazla olduğu yönündeki haberlere sansür geldi.

Türkiye Teknoloji Takımı adlı vakfın başvurusu üzerine, soL Haber Portalı'nda yayımlanan "AKP'li başkanların yandaş vakıf ve derneklere aktardığı paranın faturası belli oldu" başlıklı habere erişim engellendi.

Söz konusu haberde, İBB'den yardım alan kuruluşların önemli bir bölümününün Erdoğan'a yakın vakıf ve derneklerden oluştuğu, 2018 yılı ve öncesinde harcanan miktarın 847 milyon 592 bin 858 lira olduğu belirtiliyordu.

İşte söz konusu haberle ilgili erişim engeli getirilen siteler: