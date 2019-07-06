İBB'de iki ihale iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun verdiği 'durdurma kararı' sonrasında İBB şirketleri KİPTAŞ ve Ağaç A.Ş’ye ait ihaleler iptal edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun verdiği “durdurma kararı” sonrasında İBB şirketleri KİPTAŞ ve Ağaç A.Ş.'e ait iki ihale iptal edildi.

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre, İBB'deki mali tabloyu incelemek ve denetim altına almak için doğrudan temin, personel alımı, araç kiralama, alım-satım, gayrimenkul kiralama işleri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından durdurulmuştu.

İBB şirketi KİPTAŞ'ın Gaziosmanpaşa Küçükköy'de 6 dönümlük arazide yapılan Yunus Emre Camii'nin kalan işlerinin tamamlanması için açtığı ihale, İstanbul Ağaç A.Ş'nin toplam 3 adet jenaratör almak için 4 temmuz günü düzenleyeceği ihale iptal edildi.