'İBB'de Atatürk tablosunu makam odasından çıkardılar'

31 Mart yerel seçimlerinde İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun makam odasına astığı Atatürk portresinin, kayyum Ali Yerlikaya'nın atanmasının ardından kaldırıldığı belirtiliyor.

YSK’nın İstanbul seçimini iptal etmesinin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili (İBB) olarak görevlendirilen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İBB binasına gelerek görevine başladı.

Yerlikaya'nın İBB'de göreve başlamasının ardından seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık makam odasına astığı Atatürk portresi de kaldırıldı.

Konuya ilişkin bugün FOX Haber’e açıklama yapan İmamoğlu, göreve başladığı gün ceketini ve Atatürk tablosunu alarak İBB binasına geldiğini söyleyen İmamoğlu, YSK’nin İstanbul’daki büyükşehir belediye başkan seçimini iptal ettiği akşam Atatürk tablosunun da makam odasından çıkarıldığını ifade etti.

İMAMOĞLU: ISRARLA GERİ VERDİLER

İmamoğlu, “Tablo kalsın. Ben oraya tekrar geri döneceğimi biliyorum. İkincisi ben onu hediye etmekten onur duyarım da dedim. Ama ısrarla bizim arkadaşlarımıza geri verdiler” diye konuştu.

İmamoğlu, göreve başladığı gün makamının arkasında bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını yana asıp, arkasına Atatürk’ün tablosunu koydurmuştu