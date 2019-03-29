Hızlı treni işletememişlerdi, oyuncak treni de işletemediler: Faciadan dönüldü

Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Ankapark'taki oyun treninin arızalanmasına ilişkin bir açıklama yaptı.
"Kâr amacı güden ve denetimsiz yapılan inşaatlardaki sorumsuzluk Ankapark’ta kendini gösterdi ve 22 Mart 2019 tarihinde bir faciadan dönüldü" denilen açıklamada, "31 Mart yerel seçimleri öncesi gövde gösterisi yapıp oylarını artırmak isteyen 'ben yaptım oldu bitti'ci zihniyet Meslek Odalarının, demokratik kitle örgütlerinin uyarılarını hiçe sayarak insan hayatı üzerinde adeta oyun oynamaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Eski adıyla Ankapark, yeni adıyla Wonderland Euroasia’da “Roller coster”ın (lunapark hızlı treni) havada asılı kalması ve çok sayıda kişinin ölümle burun buruna gelmesinin pek çok soru işaretini de beraberinde getirdiği vurgulanırken, şöyle denildi:
17 Mart 2018 tarihinde Gençlik Parkı’nda bulunan gondolun bir kolunun kırılması, gondolun platforma çarpıp durması sonucu facianın eşiğinden dönülmüştü. Yine 22 Mayıs 2017’de eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in turizmcilere birlikte yaptığı Ankapark gezisinde o dönemde inşaatı devam eden Ankapark’taki “roller coster”a turizmciler ve gazetecilerle birlikte binmişti. Roller coster hareket ettikten kısa bir süre sonra raylarda asılı kalmıştı. Aradan iki yıl geçmeden seçim yatırımı olarak Cumhurbaşkanı tarafından açılan Wonderland Euroasia’da yine benzer bir olay meydana geldi.
Proje denetimi, inşaat ve montaj aşamalarında mühendislere kontrollük yaptırılmayan, sadece seçim kazanma odaklı bütün yatırım ve açılışlarda halkın sağlığı-halkın can güvenliği tehlikeye atılmaktadır.
Hızlı tren, adrenalin, gondol, dönme dolap gibi tüm eğlence makinalarının yürürlükte bulunan ilgili mevzuata göre aylık ve yıllık periyodik kontrollerinin yapılması, emniyet aksamlarının test edilmesi gerekmekte, ayrıca günlük olarak da eğlence makineleri işletmeye alınmadan önce, tüm emniyet tedbirlerinin çalıştığı tespit edilerek boşta çalıştırma işlemi yapılmalı ve bu kontrollerin yasal olarak kayıt altına alınması gerekmektedir.
Buradan ilgililere sormak istiyoruz;
Wonderland Euroaisa’daki lunaparkın ve diğer tesislerin kontrollüğünü kim ya da kimler yapmıştır?
Eğlence merkezindeki raylı trenin montajında gerekli kontrol ve denetimler yapılmış mıdır?
Raylı trenin işletmeye alınması için; gerekli testler yapılıp geçici kabulü yapılmış mıdır?
Mühendisliğin gereği olan bilim ve teknoloji yerine parayı, kâr hırsını ön plânda tutan bu anlayış değişmedikçe ne yazık ki Türkiye’nin her bir yerinde ölümlü, yaralanmalı kazalar yaşanacaktır.
Meslek Odalarının, ilgili örgütlerin bilimsel çalışmaları dikkate alınmalı; insan öncelikli, kamusal çıkarları önceleyen ulaşım, sağlık, eğitim, eğlence politikaları hayata geçirilmelidir.