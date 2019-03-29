Hızlı treni işletememişlerdi, oyuncak treni de işletemediler: Faciadan dönüldü

Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Ankapark’ta Roller Coaster'ın arıza yapıp havada asılı kalmasına ilişkin yaptığı açıklamada faciadan dönüldüğünü duyurdu.

Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Ankapark'taki oyun treninin arızalanmasına ilişkin bir açıklama yaptı.

"Kâr amacı güden ve denetimsiz yapılan inşaatlardaki sorumsuzluk Ankapark’ta kendini gösterdi ve 22 Mart 2019 tarihinde bir faciadan dönüldü" denilen açıklamada, "31 Mart yerel seçimleri öncesi gövde gösterisi yapıp oylarını artırmak isteyen 'ben yaptım oldu bitti'ci zihniyet Meslek Odalarının, demokratik kitle örgütlerinin uyarılarını hiçe sayarak insan hayatı üzerinde adeta oyun oynamaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Eski adıyla Ankapark, yeni adıyla Wonderland Euroasia’da “Roller coster”ın (lunapark hızlı treni) havada asılı kalması ve çok sayıda kişinin ölümle burun buruna gelmesinin pek çok soru işaretini de beraberinde getirdiği vurgulanırken, şöyle denildi: