Hediye çeki ittifakı: İstanbullu seçmene dağıtılıyor

23 Haziran’da yenilenecek İstanbul seçimlerine günler kala AKP, İstanbul seçimlerine sayılı günler kala dikkat çeken bir hediye çeki dağıtmaya başladı.
ODATV'de yer alan habere göre, İstanbul’un birçok mahallesinde dağıtılan hediye çeki 100 TL değerinde ve A-101 market zincirine ait. AKP, kart şeklindeki bu 100 TL’lik A-101 marketlerinin hediye çekini dağıtarak İstanbulludan oy istiyor.
AKP’ye yakın A-101 marketler zinciri daha önce de iktidarla yakın ilişkileri nedeniyle gündeme gelmişti. 2017 yılında Et ve Süt Kurumu, kıymanın kilogramını 29 lira, kuşbaşını da 31 liradan satmak için başvuran 8 firma arasından yapılan değerlendirmede, “A101” ve “BİM” firmaları ile sözleşme imzalamıştı.