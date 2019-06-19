Hediye çeki ittifakı: İstanbullu seçmene dağıtılıyor

AKP, A101 market zinciri ile işbirliği yaparak İstanbul'da seçmene şimdi de 'çek' dağıtıyor. Kart şeklindeki bu 100 TL’lik çekler, A-101 marketlerinde kullanılıyor. AKP, hediye çekini dağıtarak İstanbulludan oy istiyor.

23 Haziran’da yenilenecek İstanbul seçimlerine günler kala AKP, İstanbul seçimlerine sayılı günler kala dikkat çeken bir hediye çeki dağıtmaya başladı​.​

ODATV'de yer alan habere göre, İstanbul’un birçok mahallesinde dağıtılan hediye çeki 100 TL değerinde ve A-101 market zincirine ait. AKP, kart şeklindeki bu 100 TL’lik A-101 marketlerinin hediye çekini dağıtarak İstanbulludan oy istiyor.

AKP’ye yakın A-101 marketler zinciri daha önce de iktidarla yakın ilişkileri nedeniyle gündeme gelmişti. 2017 yılında Et ve Süt Kurumu, kıymanın kilogramını 29 lira, kuşbaşını da 31 liradan satmak için başvuran 8 firma arasından yapılan değerlendirmede, “A101” ve “BİM” firmaları ile sözleşme imzalamıştı.