HDP'nin devraldığı Kars Belediyesi'ne haciz: Mobilyalara el konuldu

31 Mart yerel seçimlerinde MHP'den HDP'ye geçen Kars Belediyesine haciz gelmeye devam ediyor. Belediyede haczedilecek bir şey kalmayınca mobilyalara el konulmaya başlandı.

AKP ve MHP'den devralınan belediyelerden borç ve haciz haberleri gelmeye devam ediyor.

MHP'den HDP'ye 338 milyon 380 bin TL borç ile geçen Kars Belediyesinin tüm taşınmazlarına, hesaplarına ve araçlarına haciz konuldu.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, belediyede el konulacak bir şey kalmayınca 430 bin TL alacağı olan bir firma belediyenin mobilyalarını haczetti.

Kars Belediyesine gelen haciz memurları, belediye eş başkanları, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin odalarındaki mobilyaları haciz için kayıt altına aldı.

Konuyla ilgili konuşan Kars Belediyesi eş başkanı Ayhan Bilgen, "Bir yönetimin, firmaya hiçbir ödeme yapmayarak, bu borçları seçim sonrasına bırakması sadece kötü yönetim kavramıyla izah edilemez" dedi.