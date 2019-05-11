Haydarpaşa Garı'nda 1700 yıllık kalıntılar bulundu

Haydarpaşa Garı'nda devam eden banliyö çalışmaları sırasında 1700 yıllık olduğu tahmin edilen arkeolojik kalıntılar ortaya çıktı.

Uzun süredir devam eden yeni banliyö hattı çalışmasında tarihi Haydarpaşa Garı peronlarına giren rayların yenilemesi sırasında yeni arkeolojik buluntular rastlandı.

Haydarpaşa Garı'na ait İHA'lar tarafından çekilen görüntülerde geniş bir alana yayılan kent gözler önüne serilirken, kalıntıların 500 metre uzaklıktaki Ayrılık Çeşme durağına uzandığı öğrenildi.

Geniş bir alana yayıldığı belirlenen arkeolojik buluntularla dolu alanın 1700 yıl kadar öncesine dayandığı tahmin ediliyor. Buluntuların, Roma dönemi olan 4. yüzyıla dayandığı belirtiliyor. Roma döneminde liman kenti olarak kullanıldığı değerlendirilen arkeolojik alandaki çalışmalar, uzman arkeologlar ve sanat tarihçileri tarafından yürütülüyor.