Hakaret terörü sürüyor: TKP yöneticisine hapis cezası

Türkiye Komünist Partisi'nin iki yöneticisine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasıyla bir yıl 9 ay hapis cezası verildi. Parti yöneticilerinden Mehmet İnam, daha önce de aynı nedenle kesinleşmiş cezası olduğu için, karar üst mahkemede bozulmazsa cezaevine girecek.

Türkiye Komünist Partisi Parti Merkez Konsey üyesi Mehmet İnam Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasıyla bir yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırıldı. Türkiye Komünist Partisi’nde geçmişte Kocaeli, İstanbul ve İzmir’de sorumlu görevlerde bulunan, son olarak Dersim’deki seçim çalışmalarında sorumluluk üstlenen Mehmet İnam, daha önce de aynı nedenle kesinleşmiş cezası olduğu için, karar üst mahkemede bozulmazsa cezaevine girecek.

Aynı davada yargılanan TKP Merkez Komite üyesi Mehmet Kuzulugil de bir yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırıldı ancak Kuzulugil’in cezası ertelendi. Hâkimin cezaları en üst sınırdan verdiği dikkati çekerken Türkiye Komünist Partisi’nden de bir açıklama geldi. Türkiye Komünist Partisi’nin siyaset yapma hakkının hiçbir biçimde engellenemeyeceği bildirilen açıklamada, “Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlaması”nın Türkiye’de siyasetin önündeki en büyük kısıtlamalardan birine dönüştüğü vurgulandı.

Türkiye Komünist Partisi Genel Merkezi’nden Merkez Komite imzasıyla yapılan açıklama şöyle:

Hakaret terörüne boyun eğmeyeceğiz

Türkiye Komünist Partisi’nin yöneticilerine ve üyelerine Cumhurbaşkanı’na hakaret ettikleri gerekçesiyle ceza vermeye devam edilmektedir.

Son olarak partimiz merkez yöneticilerinden Mehmet İnam, bir yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırılmıştır. Daha önce de aynı nedenle ceza aldığı için hapisle tehdit edilen yoldaşımızın özgürlüğünün kısıtlanmasına seyirci kalmayacağız.

Türkiye Komünist Partisi, iktidardaki parti olan AKP ile mücadele etmekle yükümlüdür ve bu partinin genel başkanını eleştirmeden; onun karar, davranış ve konuşmalarını teşhir etmeden bu mücadelenin sürdürülmesi olanaksızdır. TKP bu mücadeleyi yalnızca AKP’ye karşı değil, sömürü düzeninin bütün temsilcilerine karşı vermeye devam edecektir.

Partimizin Genel Sekreteri dahil birçok Merkez Komite üyesi, il ve ilçe yöneticisi yapılan son Anayasa değişikliğinden sonra hükmü kalmamış olan bir maddeye dayanılarak “Cumhurbaşkanı’na hakaret” gerekçesiyle ya ceza almıştır ya da bu gerekçeyle yargılanmaktadır. Bu saçmalığın yalnızca TKP ile sınırlı olmadığının, Türkiye’de on binlerce kişinin aynı siyaset terörüne maruz kaldığının bilincindeyiz. Ancak TKP kendini bu akıl dışı adaletsizliğe karşı siyasi ve hukuki olarak savunmasını bilecektir. Türkiye nasıl YSK keyfiliğine pabuç bırakmayacaksa otomatiğe bağlanan “Cumhurbaşkanı’na hakaret” cezalarından kurtulmasını da bilecektir.

HSCB GENEL MÜDÜRÜ'NE BERAAT

Bu arada dün Cumhurbaşkanı’na hakaret davalarında ilginç bir gelişme yaşandı ve HSBC Genel Müdürü Selim Kervancı bu suçlamadan beraat etti. Sosyal medyada cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada “ben söz konusu videoyu daha sonra kendim izleyeyim diye rt ettim” diye savunma veren Kervancı için hakim beraat kararı verdi. Böylece hakaret davalarında sınıf farkı da tescillenmiş oldu!