Gözaltına alınan üç kişinin ifadeleri ortaya çıktı

Ankara'da 9 kişinin yaşamını yitirdiği tren faciasıyla ilgili olarak gözaltına alınan TCDD çalışanlarının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı. Makasçının ifadesinde 'makası birinci hata kaydırıp kaydırmadığımı hatırlamıyorum' dediği öne sürüldü.

Ankara-Konya seferini yapan yüksek hızlı trenin Marşandiz İstasyonu'nda kılavuz lokomotife çarpması sonucu meydana gelen faciayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan üç TCDD çalışanının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ'ın haberine göre, tren teşkil memuru (makasçı) O.Y., emniyetteki ifadesinde “YHT treni genelge kapsamında birinci hattan gitmesi gerekiyordu. Ancak makası birinci hata kaydırıp kaydırmadığımı hatırlamıyorum. Ancak makası kaydırıp hattı 1. hat olarak değiştirmediysem dahi 6.30 treninin makinistlerinin de hatası var. Zira trenin ikinci hatta girdiğini gördükleri anda treni durdurmaları ve derhal ilgililere haber vermeleri gerekiyordu” dedi.

Tren kazasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hamza Yokuş’un koordinatörlüğünde üç savcı tarafından yürütülen soruşturma sürdürülüyor. Savcılığın olay yerindeki incelemeleri dün de gün boyu sürdü. Kaza sonrası, kusurları olduğu tespit edilen kontrolör E.E.E., tren teşkil memuru O.Y. ve tren hareket memuru S.Y., gözaltına alınmıştı. Üç personelin, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alındı.

GENELGE VAR

Alınan bilgiye göre, üç görevliye olay sırasında görevlerinin ne olduğu ve kazaya ilişkin bilgileri soruldu. Üç şüpheli de ifadesinde 2018 yılı başı itibarıyla çıkartılan genelge uyarınca, yolcu giden treninin 1. hattan, gelen treninin ise 2. hattan gelmesinin zorunlu olduğunu vurguladılar.