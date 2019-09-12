Gericiler hedef gösterdi, MEB iki saatte geri çekti

MEB, hedefleri arasında yer verdiği Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi’nden gerici çevrelerin tepkileri üzerine vazgeçti

MEB, hedefleri arasında yer verdiği Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi’nden gerici çevrelerin talepleri üzerine vazgeçti. Bakanlık, saat 14.00’te internet sitesinden duyurduğu projeyi, gericilerin “sapkın proje” sözleriyle hedef alması üzerine saat 16.00’da kaldırdı.

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, Yükseköğretim Kurulu’nun, “Türkiye’nin değerleri ile mütenasip değil” diyerek sonlandırdığı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projeleri, şimdi de Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) hedefleri arasından çıkarıldı. MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, “Kişisel ve Sosyal Rehberlik” başlığı altında sıraladığı "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" hedefini gerici çevrelerin tepkilerinin ardından listeden kaldırdı.

İktidara yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Yusuf Kaplan, “Ülkenin Eğitim Bakanlığı ailenin altını oyacak bir projeyi nasıl uygulayabildi?” demişti.

