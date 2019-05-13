Erdoğan'ın 'manevi kızım' dediği Göknur Damat, İmamoğlu'na destek verince bıçaklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın manevi kızı ilan ettiği Göknur Damat, 'Her şey çok güzel olacak' deyip Ekrem İmamoğlu’na destek için 20 TL bağışta bulununca bıçaklandı.

Tekirdağ’da kanser tedavisi görürken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "manevi kızım" dediği Göknur Damat, sosyal medya hesabında Ekrem İmamoğlu için "Her şey çok güzel olacak" diye paylaşım yapıp İmamoğlu’na destek için 20 TL para yatırdı.

Tekirdağ Odak Haber'de yer alan habere göre linç girişimine maruz kalan Göknur Damat, “Sen misin cesur yürek” diyen bir kişi tarafından baldırından bıçaklandı. Olayı duyan İmamoğlu, bugün Damat’a geçmiş olsun ziyaretinde bulunacağını açıkladı.

İMAMOĞLU’NA DESTEK OLDU

Meme kanseri tedavisi gören ve KOSGEB’ten çektiği kredi ile makyaj stüdyosu açan ve kanserle mücadelesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "manevi kızı" ilan edilen Göknur Damat, sosyal medya hesabında Ekrem İmamoğlu için "Her şey çok güzel olacak" diye paylaşım yapıp İmamoğlu’na destek için 20 TL para yatırdı.

Damat’ın bu paylaşımı bazı AKP'liler tarafından eleştirildi. Damat’ın yazdıklarını sosyal medyada paylaşan bazı AKP'liler, “Bizden olanı bir kenara attık. Bizden olmayanı başa taç ettik. Onlar da aldı bizi ayak altına paspas etti” şeklinde ifadeler kullandılar. Bazı troller de "geber" diye mesajlar attı. Kimi sosyal medya kullanıcıları ise Damat’a sahip çıktı.

BIÇAKLANDI

Linç girişimine maruz kalan Damat dün akşam saatlerinde “Sen misin o cesur yürek” diyen bir kişi tarafından baldırından bıçaklandı. Hafif yaralanan Damat’a saldıran şahsı polis her yerde arıyor.

Polis merkezinde ifade veren Damat’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun menfur saldırının takipçisi olduklarını söyledi.