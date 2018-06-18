Erdoğan'dan Menbiç açıklaması: İş bilenin kılıç kuşananın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menbiç'teki son gelişmeye ilişkin, 'Menbiç'te ne dedik? 'Terör örgütleri çıkacak' dedik. Menbiç'te şu anda devriye gezme olayı başladı. İş bilenin kılıç kuşananın' açıklaması yaptı.

Menbiç'te TSK ve ABD askerinin devriye görevine başlamasına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi.

Erdoğan, "Menbiç'te ne dedik? 'Terör örgütleri çıkacak' dedik. Menbiç'te şu anda devriye gezme olayı başladı. İş bilenin kılıç kuşananın" dedi.

Demirtaş'ın adaylığına ilişkin de konuşan Erdoğan, "Bu parti başka aday mı bulamadı, bu kadar fakir fukara mıydı? İlla genel başkanlar oluyorsa senin genel başkanın niye aday olmadı İcazeti Edirne'deki provokatörün kapısında nöbet tutmakta değil milletimize hizmetkar olmakta aradık. Beş gün kaldı, beş gün sonra benim milletim sizin defterinizi dürecek" ifadelerini kullandı.