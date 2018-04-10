Erdoğan'dan 'kimyasal' açıklaması: Bedelini kesinlikle ağır ödeyecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Guta'daki 'kimyasal silah' provokasyonuna ilişkin, 'Bu katliamı yapanları lanetliyorum. Kimden gelirse gelsin bu katliamı yapanlar bunun hesabını, bedelini kesinlikle ağır ödeyecekler. Bununla ilgili görüşme ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dün Sayın Putin ile görüştüm, bugün ve yarın da devam edecek' açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Hatay'daki sınır birliği ziyaretinde kendisine eşlik eden "ünlü" isimlere gelen tepkilere yanıt veren Erdoğan, "Bu durum birilerini rahatsız etmiş olmalı ki oraya giden sanatçılarımıza hakaret etmeye kalktılar. Gerek biz gerekse sanatçılarımız hak ettikleri cevabı kendilerine verdik. Nasıl askere desteğe giden sanatçıya kem söz söyleyebilir bunu anlayabilmiş değiliz. Hakaret ve küfüre varan sözler sarf edildi. Tüm bunlar karşısında zaman zaman bunlara cevabı siz değil biz verelim diyen arkadaşlar var. Tamam da sözün şiddeti önem arz ediyor. Bulunduğumuz makam bu hakaretleri kabul eden makam değildir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun da Hatay'a gidecek olmasına ilişkin, "Şimdi duydum ki Hatay'a gidiyormuş, ne oldu ya günaydın, Postalın yoksa sana postalı biz gönderelim parkan eksikse onu da gönderelim. Biz askerimizle doğduk, askerimizle yürüyoruz" dedi.

'BU ADAMIN CİBİLİYETİNİ HERKES ANLASIN'

Bay Kemal sen Hakkari'de mitingini yaptığın zaman bir tane Türk bayrağı var mıydı? Orada o zaman bu malum partinin destekleriyle gittin miting yaptın. Sende o güç olsaydı biz seni oradan tanırdık. Biz, 15 Temmuz'dan sonra kendisine Yenikapı için davet gönderdiğimde bize önce hayır dedi. Baskılar sonucunda son akşam geleceğine dair haber geldi. Bunları bilmemiz lazım. Bunları anlatayım ki bu adamın ne olduğunu herkes anlasın. Cibiliyetini anlasın. Karakter başka meseledir. Sandık önümüze geldiği zaman bunun hesabını sormaya var mıyız? Bu sözle, lafla olmuyor. Kapı kapı dolaşarak oluyor.

GUTA AÇIKLAMASI

Doğu Guta ve Duma... Bu katliamı yapanları lanetliyorum. Kimden gelirse gelsin bu katliamı yapanlar bunun hesabını, bedelini kesinlikle ağır ödeyecekler. Bununla ilgili görüşme ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dün Sayın Putin ile görüştüm, bugün ve yarın da devam edecek.

MİT OPERASYONU

Kırgız makamlarıyla ele ele verip FETÖ'yü bu ülkeden de tasfiye edeceğiz. Gabon 3 tane önemli FETÖ'cüyü hamdolsun teslim etti. Gideceğiz, nereye kaçarlarsa kaçsınlar. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Kosova'dan 6'sını aldık. Şimdi Gabon'dan 3'ünü aldık. MİT kovalıyor. Şimdi bakalım yenisi nereden çıkacak.