Erdoğan'a hakaret davaları bitmiyor: Suavi'ye hapis cezası

Müzisyen Suavi'ye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Müzisyen Suavi'ye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.

İzmir 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında Suavi'nin avukatları müvekkilinin konuşmalarının ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek beraat talep etti.

Mahkeme heyeti Suvai'ye 1 yıl 2 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

Öte yandan heyet, Suavi'nin "hal ve tavırlarını göz önünde bulundurarak" verilen cezayı 11 ay 20 güne düşürdüğünü açıkladı ve ceza 14 bin lira para cezasına çevrildi.

BU SÖZLERİN HAKARET OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ MÜMKÜN OLAMAZ'

Suavi'nin avukatı Ercan Demir verilen cezaya tepki göstererek, “Verilen bu karar ifade özgürlüğü bakımından son derece ve tehlikeli” dedi.

Demir; “Müvekilim Suavi'nin suç sayıldığı sözleri bir dönem mevcut siyasi iktidar ve o iktidar adına başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ın FETÖ cemaati ile yan yana olduğuna dair yaptığı eleştiri mahiyetinde bir sözdür. Müvekilime söylediği sözlerden dolayı mahkumiyet kararı verilmesi bütün toplumun ifade özgürlüğünün eleştiri ve tartışma hakkını tehdit eden bir nitelikte. Gerek Türkiye'deki Yargıtay kararları, Anayasa kararları ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatları değerlendirildiğinde böyle bir sözün hakaret olarak nitelendirilmesi söz konusu bile olamaz. Toplumsal değerler içerisinde dahi bu sözlerin hakaret olarak değerlendirilmesi mümkün olamaz” diye konuştu.

Suavi 29 Ekim 2016’da İzmir’deki bir etkilikte “Daha düne kadar ibrikle kim abdest suyu döküyordu, daha düne kadar önünde kim diz çöküp ayakkabısını bağlıyordu, al FETÖ’yü vur Tayyib’e farkı yok” demişti.