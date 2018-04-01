Erdoğan sınır birliklerini ziyaret etti: Dikkat çeken kamuflaj

Erdoğan'ın sınır birliklerine hareketinden önce askeri kamuflaj giymesi dikkat çekti. Erdoğan Oğulpınar Sınır Karakolu'na yaptığı ziyarette, kendisini bekleyen ünlülere 'Milletin bağrından çıkan gerçek sanatçılar ve sporcular olduğunuzu gösterdiniz' diyerek teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hatay'da sınır birliklerini ziyaret etmek üzere Antakya'dan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında giydiği askeri kamuflaj ise dikkatlerden kaçmadı.

Kamuflajdaki "peç" kısmında Cumhurbaşkanlığı forsu yer alırken, isimlik kısmında da "Erdoğan" yazıldı.

Erdoğan kamuflajla "rabia" selamı da verdi.

SARAY ÜNLÜLERİ DE SINIRDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, televizyon, magazin, spor ve müzik dünyasından isimlerle birlikte Oğulpınar Sınır Karakolu'nu ziyaret etti. Erdoğan, "Milletin bağrından çıkan gerçek sanatçılar ve sporcular olduğunuzu gösterdiniz. İnşallah bu güzel manzara dalga dalga tüm ülkemize yayılacaktır" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

“Türk milleti bir imtihan döneminden geçiyor” diyen Erdoğan, “Türk milleti, İstiklal Harbi’ndeki gibi birlikte ve dayanışma halinde. Bu gördüğünüz manzara da bu kenetlenmenin işaretidir. El ele vererek ülkemizi ileriye taşıyoruz. Askerimiz ne kadar iyi mücadele ederse, sanatçı ne kadar iyi iş çıkartırsa, sporcumuz ne kadar başarı elde ederse bu çabamız başarıya ulaşır”

“Milletin bağrından çıkan gerçek sanatçılar ve sporcular olduğunuzu gösterdiniz. İnşallah bu güzel manzara dalga dalga tüm ülkemize yayılacaktır. Sanatçılarımızı ve sporcularımızı askerlerin yanında oldukları ve desteklerini gösterdikleri için tebrik ediyorum. Dünyanın hiçbir yerinde, ülkesinden ve milletinden kopuk sanatçılar sporcular göremezsiniz. Sizler buradaki dik duruşunuzla gerçek sanatçılar, gerçek sporcular olduğunuzu gösterdiniz. Ülkemizde eskiden beri böyle bir kesim bulunuyor olsa da hamdolsun sayıları gittikçe azalıyor. Bugün burada şahit olduğumuz bu manzara bu değişimin en çarpıcı fotoğrafıdır. Bir kez daha teşekkür ediyorum.”

Öte yandan Erdoğan'ın konuşması sırasında yanında yer alan isimlerden en dikkat çekeni oyuncu Hülya Koçyiğit oldu. Koçyiğit'in damadı, AKP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı ihalesini kapmıştı.

Erdoğan'ı sınırda bekleyen isimler şu şekilde:

Ajda Pekkan, Yavuz Bingöl, Hülya Koçyiğit, Seda Sayan, İbrahim Tatlıses, Deniz Seki, Emel Müftüoğlu, Mustafa Sandal, Kenan Sofuoğlu, Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal, Fikret Orman, Tarık Çamdal, Eray İşcan, Gökhan Zan ve Esra Erol