Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçimlerine ilişkin, 'En ağır görev Yüksek Seçim Kurulu'na düşecek' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran'da yapılacak olan seçimle ilgili açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En ağır görev Yüksek Seçim Kurulu'na düşecek. Tekrar ülkemiz ve milletimiz için inşallah hayırlara vesile olsun diyorum" dedi.

"Bahçeli çağrıyı yaptığı an yoldaydım" diyen Erdoğan, "Ana muhalefet erken seçimi aylardır gündemde tutuyordu. Sadece ülkemizin huzuru, refahı nerede diye düşünüyoruz. Milletimiz devam derse devam ederiz, tamam derse saygı duyarız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, İyi Parti'ye ilişkin ise, "İYİ Parti'nin seçime girmesi gerekiyorsa girer, aksi bir durum olursa aksi olur. Bizim bir sıkıntımız söz konusu değil" dedi.

Mühürsüz oylara ilişkin de konuşan Erdoğan, "Mühürlü-mühürsüz pusula noktasında artık böyle bir sorun bu seçimlerde yok, kalkıyor ortadan" diye konuştu.

15 Temmuz darbe girişimin kilit ismi firari Adil Öksüz’le ilgili çalışmaların sürdüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son bilgilere kendisinin burada hangi ülkede olduğunu söylemem uygun olmaz. Ama iz sürüyoruz. Bazı bağlantılar kurulmuş vaziyette. Temennim o dur ki şu anda aldığımız istihbarata doğru çıkarsa onunla ilgili adımı da attığımız gibi gerçekleştirmiş olacağız” ifadesini kullandı.