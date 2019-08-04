Erdoğan açılış töreninde konuştu: 'Şehir hastaneleri için kendi cebimizden para vermiyoruz'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu ortak açılış töreninde konuştu. Erdoğan, 'Şehir hastaneleri için kendi cebimizden para vermiyoruz' dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu ortak açılış töreninde konuşuyor.

İstanbul-İzmir Otoyolu son etabının açıldığını duyuran AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışla birlikte iki şehir arasındaki yolculuğun 3,5 saate düşeceğini söyledi.Toplamda 426 kilometre olduğu söylenen İstanbul-Bursa- İzmir Otoyolu'nun, mesafeyi 100 km kısalttığı iddia edildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ- Çanakkale- Balıkesir Otoyolu'nu da bu yola bağlayacaklarını, proje maliyetinin 11 milyar dolar olduğunu söyledi.

'KENDİ CEBİMİZDEN PARA VERMİYORUZ'

Erdoğan ayrıca şehrin 20 kilometre dışında yer alan ve vatandaşları mağdur eden Bursa Şehir Hastanesi'nin de Türkiye’nin 10. şehir hastanesi olduğunu, bin 355 yatak yer aldığını ve 6 farklı branşla hizmet vereceğini söyledi. Erdoğan, "CHP Genel Başkanı'nın şehir hastanemize dil uzattığını görüyorum. Neymiş, şehir hastanelerinin maliyetini kimse bilmiyormuş. Kendi cebimizden para vererek yaptırmıyoruz.Bu zatın şehir hastanelerinin nasıl bir modelle yapıldığından haberi yok. Hastaneleri devlet kendisi inşa etmiyor.Yıl ay gün koyuyoruz. Bu kadar gün ay yıl çalıştırmak suretiyle bu hastaneyi yapacaksın. Buna yap-işlet-devret denir. Bu hastaneler devlet bütçesiyle yapılmış olsaydı ihale rakamı yazıyor olacaktı. Devletin sağlık yatırımlarına ayırabildiği rakam belli. Bu kaynakta ancak klasik devlet hastanelerinin yapımına yeter. Dev projeler için alternatif finansman modelleri gerekiyor, biz bunu yaptık" diye konuştu.

'FIRAT'IN DOĞUSUNA GİRECEĞİZ'

"Ülkemizin üzerine atılan ekonomi bombası da bu tuzakları kuranların elinde patladı" diyerek enflasyonun düşeceğini söyleyen AKP'li Erdoğan, "Suriye'deki tehditlerden ülkemizi korurken, Afrin’e girmeyin diye bize gözdağı vermeye çalıştı. Biz Afrin'e girdik, Cerablus'a girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Biz bunu Rusya ve Amerika ile paylaştık. Kılıçdaroğlu S-400 sürecinde alenen karşı tarafın yanındaydı. Taciz atışları devam ederken biz sessiz kalamayız. Biz bir yere kadar sabır ederiz. O sabrın sonu var" diye konuştu. Konuşmasının ardından Binali Yıldırım ile birlikte açılışı gerçekleştirdi.