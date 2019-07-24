Adı "Şehir Hastanesi", yeri kırsalda: Sağlığa uzun yolculuk Bursalıları yordu

Yüksek maliyeti ve şehrin 20 kilometre dışında yer almasıyla dikkat çeken Bursa Şehir Hastanesi, vatandaşları mağdur ediyor. Doktor sayısı da yetersiz olan hastane ile ilgili TTB Merkez Konseyi’nin yaptığı açıklamada, “Şartnamesi ve ihale belgeleri ‘ticari sır’ gerekçesiyle topluma açıklanmıyor. Tek başına bu durum bile şehir hastanelerinin sağlığın ticareti yapılan kurumlar olduğunu göstermeye yetiyor” denildi.

Kamu-özel ortaklığı projesi olan ve 16 Temmuz’da açılan Bursa Şehir Hastanesi, çok yüksek maliyeti hizmeti ve şehir dışında yer alması nedeniyle vatandaşların tepkisini çekti.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nin Bursa Şehir Hastanesi ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Şehir merkezine 20 kilometre uzakta olduğu, İstanbul-İzmir otoyolu üzerinde Nilüfer İlçesine bağlı Doğanköy Mahallesi sınırları içerisinde yer aldığı belirtilen hastanenin çevresinde yerleşim alanı söz konusu olmadığı ifade edildi.

ŞEHİR MERKEZİNDEKİ HASTANELER KAPATILDI

TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz, şehir merkezindeki pek çok hastanenin kapatıldığını, bazılarının da hizmet veremez hale getirildiğini söyledi. Yılmaz, “Toplam 399,5 milyon ABD Doları yatırım maliyeti olduğu açıklanan 1355 yataklı Bursa Şehir Hastanesi hakkındaki bilgilerimiz sınırlı. Şartnamesi ve ihale belgeleri ‘ticari sır’ gerekçesiyle topluma açıklanmıyor. Tek başına bu durum bile şehir hastanelerinin sağlığın ticareti yapılan kurumlar olduğunu göstermeye yetiyor. Birçok kez kira ve hizmet bedeli olarak yılda ne kadar ödeme yapılacağını sormamıza karşın, yetkililerden hiçbir yanıt yok. 25 yıl boyunca Bursa Şehir Hastanesine ne kadar ödeme yapılacağını bilen var mı? Bu bilgiler neden gizli tutuluyor?” diye konuştu.

VATANDAŞLAR ÖZEL HASTANELERE YÖNLENDİRİLİYOR

Bölgeye ulaşımın da sorunlu olduğunu da hatırlatan Yılmaz, vatandaşların sağlık hizmet alabilmek için zorlandığını ve özel hastanelere yönlendirilmek istendiğini açıkladı. Açıklamada ayrıca “Bursa Şehir Hastanesi ile ilgili üstelik daha sonradan doğru olmadığı anlaşılan açıklamaların, şehir merkezindeki bir özel hastaneler grubunun sahibi AKP milletvekili tarafından yapılması da ilgi çekici bir ironidir” denildi.

DOKTOR SAYISI DA YETERSİZ

Yılmaz, açıklamasında şehir hastanesinde yeterli doktor bulunmadığına, diğer hastanelerden şehir hastanesine çekilen doktorların yarattığı boşluğun da sorun yarattığına dikkat çekti. Yılmaz, “Bursa Şehir Hastanesi’nde de sağlık çalışanı sayısı yetersizdir ve hangi kadroda kaç kişinin naklen ve geçici görevle görevlendirildiği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açıklanmamaktadır. Radyoloji teknisyenleri başta olmak üzere sağlık teknisyenlerinin Bursa Şehir Hastanesi’nde nerede istihdam edilecekleri, hangi işleri yapmak zorunda kalacakları şimdilik belirsizdir. Sağlık çalışanları kişisel ulaşım maliyetlerinin artmasından ve başhekimin yetkisinin kısıtlanmasından yakınmakta; şirket yetkilisi CEO’un direktifleriyle hastanenin yönetilmesinden duydukları rahatsızlığı dile getirmektedir” diye konuştu.

MALİYETİ ÇOK YÜKSEK

Açıklamada hastanenin yüksek maliyetine de dikkat çekildi. Bursa Şehir Hastanesi’nin yalnızca bir yıllık kirasıyla, 600 yataklı bir hastanenin anahtar teslimi yaptırılabileceği söylenirken, şehir merkezinde yer alan ve kaderine terk edilen hastanelerle ilgili de çalışma yapılması gerektiği vurgulandı.

İl Sağlık Müdürlüğü’nün Bursa Tabip Odası’nın Bursa Şehir Hastanesi ile ilgili sorulara yanıt vermemesi üzerine, oda da bir açıklama yapmış ve hastanenin yüksek maliyetine dikkat çekmişti.

