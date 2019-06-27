Elektriğe yüzde 15 zam geldi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 1 Temmuz’dan itibaren elektrik fiyatına yüzde 14,98 zam yapılmasını kararlaştırdı. Doğalgaz içinse, çift haneli zam yapılması planlanıyor.

Tekrarlanan İstanbul seçimlerinin ardından zam dalgası elektriğe gelen yüzde 14,98 zamla devam ediyor.

Enerji Piyasası Denetleme Kurulu'nun (EPDK) bugün yaptığı toplantı sonucunda 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere elektrik fiyatları konut, ticarethane ve sanayide ortalama yüzde 14,98 oranında artırıldı.

DOĞALGAZA ZAM DA KAPIDA

Doğalgaz fiyatlarıyla ilgili de BOTAŞ'ın 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak yeni tarifeleri belirlemesi gerekiyor. Şirketin doğalgaza, elektriğe yakın bir oranda “çift haneli” zam yapması gündeme geldi.