Elektriğe yüzde 15 zam geldi

Tekrarlanan İstanbul seçimlerinin ardından zam dalgası elektriğe gelen yüzde 14,98 zamla devam ediyor.
Enerji Piyasası Denetleme Kurulu'nun (EPDK) bugün yaptığı toplantı sonucunda 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere elektrik fiyatları konut, ticarethane ve sanayide ortalama yüzde 14,98 oranında artırıldı.
DOĞALGAZA ZAM DA KAPIDA
Doğalgaz fiyatlarıyla ilgili de BOTAŞ'ın 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak yeni tarifeleri belirlemesi gerekiyor. Şirketin doğalgaza, elektriğe yakın bir oranda “çift haneli” zam yapması gündeme geldi.