Elektriğe yüzde 15 zam geldi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 1 Temmuz’dan itibaren elektrik fiyatına yüzde 14,98 zam yapılmasını kararlaştırdı. Doğalgaz içinse, çift haneli zam yapılması planlanıyor.
Perşembe, 27 Haziran 2019 19:17

Tekrarlanan İstanbul seçimlerinin ardından zam dalgası elektriğe gelen yüzde 14,98 zamla devam ediyor.

Enerji Piyasası Denetleme Kurulu'nun (EPDK) bugün yaptığı toplantı sonucunda 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere elektrik fiyatları konut, ticarethane ve sanayide ortalama yüzde 14,98 oranında artırıldı.

DOĞALGAZA ZAM DA KAPIDA

Doğalgaz fiyatlarıyla ilgili de BOTAŞ'ın 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak yeni tarifeleri belirlemesi gerekiyor. Şirketin doğalgaza, elektriğe yakın bir oranda “çift haneli” zam yapması gündeme geldi.

 