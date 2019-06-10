Elektriğe zam kaçınılmaz

EPDK önümüzdeki dönem elektrik üretim maliyetinin yüzde 34 artacağını öngördü. Boğaziçi Elektrik, “1 Temmuz itibari ile zam kaçınılmaz” dedi.

Boğaziçi Elektriğin, tedarikçisi olduğu işyerlerine gönderdiği yazı ile temmuz ayında elektriğe büyük bir zam geleceği açığa çıktı. 2018 yılında 4 kez zam gören, 2019 yılında ise yerel seçimler dolayısı ile ertelenen elektrik fiyatlarına temmuz ayında yüzde 30’un üzerinde zam gelmesinin kuvvetli ihtimal olduğu belirtildi.

Evrensel'in haberine göre kurum tarafından yapılan açıklamada, kur artışları gibi etkenler sonucu elektrik üretim maliyetinin yüzde 34 oranında arttığı belirtildi. Bu şartlarda sözleşmeli satış yaptıkları işyerlerine mevcut fiyattan satış yapmalarının mümkün olmadığını kaydeden Boğaziçi Elektrik yetkilileri haziran sonu itibari ile sözleşmeleri feshedeceklerini duyurdu. 1 Temmuz itibari ile oluşacak maliyete göre yeni fiyat belirleyeceklerini ilan etti.

CK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış AŞ adına Satış Direktörü Serkan Günaydın ile Ticari ve Mali İşler Grup Direktörü Akif Çağdaş Acar imzası ile abonelere gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi: “Enerji piyasalarında yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı oluşan belirsizlikler ve kur artışlarının, önümüzdeki dönemde elektrik üretimin maliyetlerinde ve bu kapsamda Enerji Piyasaları İşletme AŞ tarafından işletilen spot piyasada elektrik fiyatlarının artışına neden olacağı tahmin edilmektedir.”

MALİYETLER ORTALAMA YÜZDE 34 ARTACAK

Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumunun (EPDK) önümüzdeki dönem maliyet öngörülerini yenilediğinin belirtildiği kurum açıklamasında 1 Temmuz itibari ile zam beklentisi şu ifadelerle vurgulandı: “Üzülerek belirtmek isteriz ki; elektrik maliyetlerindeki değişkenlikler ve kur artışlarından kaynaklanan ilave YEKDEM (Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması) maliyetlerinin yanı sıra 01.07.2019 tarihi itibariyle oluşması muhtemel yeni elektrik tedarik maliyet koşullarının yarattığı belirsizlikler, sözleşmenin mevcut şartlar dahilinde şirketimiz açısından devamının mümkün olmamasına sebebiyet vermektedir. Zira Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu (EPDK) bu doğrultuda 16/05/2019 tarihli kurul kararı ile 2019 yılı Haziran-Aralık 7 aylık dönemi için aylık bazda tedarik edilen birim enerji miktarın başına öngörülen YEKDEM maliyetlerini güncellemiş olup bir önceki öngörüsü ile kıyasladığında 7 aylık dönem için beklentilerinde ortalama yüzde 34 oranında artış olduğu gözlemlenmektedir.”

EPDK’NIN BELİRLEYECEĞİ FİYAT ÜZERİNDEN SATIŞ GERÇEKLEŞECEK

Sıraladıkları sebeplerden dolayı, elektrik enerjisi satış sözleşmesini 30. 06. 2019 itibari ile feshedileceklerini duyuran Boğaziçi Elektrik yetkilileri, isteyen işyerleri ile EPDK’nın belirleyeceği fiyat üzerinden satış gerçekleştireceğini duyurdu: “Elektrik tedarikimiz, belirtilen fesih tarihine kadar mevcut şartlarda devam edecektir. Fesih tarihi itibariyle, başka bir tedarik şirketi ile ikili anlaşma yapmamanız durumunda, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri uyarınca tarafımıza, Son Kaynak Tedariki kapsamında ve tüketiminize bağlı olarak EPDK tarafından belirlenen Perakende Elektrik Satış Tarifeleri uygulamak suretiyle elektrik tedarik edilecektir.”

2018’DE ELEKTRİĞE 4 KEZ ZAM GELMİŞTİ

Geçen içerisinde konutlarda kullanılan elektriğe 4 kez, toplamda yüzde 31 oranında zam yapıldı. Sanayi elektriğine yüzde 41 zam yapıldı.

Zam oran ve tarihleri şöyle sıralandı:

1 Ocak 2018: EPDK, konutlarda kullanılan elektriğe yüzde 8.8, sanayi ve ticarethanelerde elektriğe ise yüzde 8.4 zam yaptı.

1 Nisan 2018: Elektrik fiyatları ortalama 2.89 zamlandı.

1 Ağustos 2018: Farklı abone gruplarına göre elektrik fiyatları yüzde 9 ile yüzde 14 arasında arttı.

1 Eylül 2018: Elektriğe yüzde 9 ila yüzde 14 oranında zam geldi.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından elektrik toptan satışı yüzde 37 zamlanmış fakat bu zam faturalara yansıtılmamıştı.

YALANLAMA GELDİ

EPDK tarafından yapılan açıklamada elektriğe temmuzda zam yapılacağına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Yapılan açıklamada kurumumuzun 16/5/2019 tarihli ve 8592 sayılı Kurul Kararı ile 2019 yılı Haziran-Aralık dönemi için aylık bazda, tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen YEKDEM maliyetlerinin güncellenmesi de gerekçe gösterilerek 1 Temmuz 2019 itibarıyla geçerli olacak perakende elektrik satış tarifelerinde yüzde 34 oranında artış olacağı yönünde asılsız bir bilgi yer almaktadır. Bilindiği üzere tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen YEKDEM maliyetinde yapılan güncelleme nihai elektrik tarifelerini etkilememekte olup, söz konusu öngörü referans niteliğindedir. Perakende elektrik satış tarifeleri ilgili mevzuat kapsamında belirlenmekte olup, 1 Temmuz 2019 itibarıyla geçerli olacak tarifelere ilişkin herhangi bir karar alınmadığı gibi herhangi bir karara esas hesaplama da henüz yapılmamıştır" ifadesine yer verildi.