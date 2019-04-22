Ekrem İmamoğlu'nun başkanvekili Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada birinci başkanvekilliği görevine AKP adayı Göksel Gümüşdağ seçildi. Gümüşdağ aynı zamanda Başakşehir takımının da başkanı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilk toplantısında birinci başkanvekilliği görevine AKP'li Göksel Gümüşdağ seçildi.

Gümüşdağ 180 oy alırken CHP adayı amcasının oğlu Gökhan Gümüşdağ 131 oy aldı.

Gümüşdağ aynı zamanda Başakşehir takımının da başkanı.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ KİMDİR?

2002 yılında AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak göreve başlayan Göksel Gümüşdağ, 2004 yılında Küçükçekmece ilçesi Belediye Meclis Üyeliği, Grup Başkan Vekilliği görevlerini üstlendi aynı zamanda Istanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliğine ve Eğitim, Gençlik, Spor ve Kültür Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2007, 2009 ve 2014 yıllarında ise Istanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 2. Başkan vekilliğine seçildi.

Gümüşdağ aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın aile dostu olarak biliniyor.