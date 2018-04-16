Eğitimde son durum: 500 liraya üniversite diplomanız hazır, hem de noter onaylı

Son zamanlarda sayısı hızla artan sahte diploma haberleri sonrası bu diplomaları internet üzerinden satan bir kişiyle iletişime geçtik ve ilginç yanıtlar aldık: Noter onaylı üniversite diploması fiyatı 500 TL'dir. Noter onaysız üniversite diploması fiyatı 400 TL'dir. Diplomalar sahtedir, belediye, devlet, askeriye, polislik, güvenlik görevlisi gibi devletin kamu ve kuruluşlarında asla geçerli değildir. Sadece özel sektörde geçerlidir...

AKP iktidarında üniversitelerin içine düştüğü durum tartışma konusu olmaya devam ederken, bir yandan da sahte diploma patlaması yaşanıyor.

Son dönemde basının gündemine gelen bazı sahte diploma haberlerinden özetle başlayalım:

Son 5 yılda YÖK tarafından uygulamaya konulan ve 6 milyon diplomanın yüklendiği "Diploma Sorgulama Sistemi"nde 1000'den fazla sahte diploma olduğu ortaya çıktı!

TÜBİTAK’ta 2012 yılında göreve başlayan Cevdet A.'nın diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı.

Tekirdağ, Giresun ve Trabzon’da çeşitli okullarda 19 yıl boyunca öğretmenlik yapan Yusuf B.’nin, bilgisayarda ürettiği diplomanın fotokopisiyle göreve başladığı ortay çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasının olmadığına yönelik tartışmalar AKP'li Metin Külünk'ün tweetiyle yeniden gündeme geldi. Külünk'ün mesajı Erdoğan'ın diplomasının olmadığının itirafı olarak yorumlanırken, Erdoğan'a 'peygamber' benzetmesi de dikkat çekti.

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500 LİRAYA NOTER ONAYLI DİPLOMA

Sahte diploma haberlerine son dönemde yenileri eklenirken, bu diplomaların nasıl hazırlandığı, nasıl hiçbir denetim yapılmadığı merak konusu oldu.

İnternette sahte diploma hazırladığını belirten birçok site bulmak mümkün. Bu sitelerde çeşitli telefon numalarıyla iletişime geçmek ve buralardaki yazışmalar sonunda sahte diploma elde etmek oldukça kolay. Bu yolla sahte diploma için ödeme yapan birçok insan sahte diploma sahibi olmak isterken elindeki paradan da olurken, bu sitelerden biriyle iletişime geçtik.

Sahte üniversite diplomasını nasıl elde edebileceğimize ilişkin sorduğumuz soruya Whatsapp üzerinden hayli "kapsamlı" bir yanıt geldi:

Diplomalar sahtedir, belediye, devlet, askeriye, polislik, güvenlik görevlisi gibi devletin kamu ve kuruluşlarında asla geçerli değildir. Ve bizde gerçeği yoktur. Hazırlanan diplomalar yüksek baskı kalite ile hazırlanmakta ve sadece ÖZEL sektör de geçerlidir. Diplomayı vereceğiniz yere Asla Aslını değil fotokopisini vermelisiniz. Fotokopi de ceza yoktur. Aslını verirseniz ceza durumu oluşabilir. Noter onaylı Üniversite diploması fiyatı 500 TL dir. Noter onaysız üniversite diploması fiyatı 400 TL dir. Kesinlikle pazarlık söz konusu değildir. Türkiyede rakibimiz yoktur. Bizim dışımızda hiç kimse ödeme almadan size örnek göndermez. Biz hazır eder örneği atarız sonra ücret talep ederiz. Ödeme yöntemi sadece Tüm internet bankacılığında olan CEBE Havale sistemi ile gerçekleşmektedir, ve havale gibi bir ödeme seçeneği yoktur lütfen tekrar tekrar nasıl ödenecek diye sormayınız. Diplomalar aynı gün içinde hazır edilir ve kargo ile adresinize posta edilmektedir. Kapıda ödeme elden teslimat gibi seçenekler yoktur. Aşağıdaki linke tıkayarak gerekli bilgileri doldurup gönderdiğiniz de aynı gün içinde diplomanız hazır edilir ve size örneği atılır. Kargo saatleri içerisinde ödeme sonrası kargo edilir.

RESMİ KURUMLAR İÇİN AYRI, ÖZEL KURUMLAR İÇİN AYRI!

Sahte diploma satan bir diğer site biraz daha iddialı. Hem resmi kurumlar hem de özel kurumlar için iki ayrı diploma hazırladığını belirtiyorlar:

İmitasyon diplomalarımız özel sektörde ki tüm iş başvurularınız da, belge ve sertifika başvurularınızda, diploma isteyen ve herhangi bir mezuniyet gerektiren diğer tüm konularda size yeterli olacaktır. Edineceğiniz bu diplomaları dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. İlkokul, lise ve üniversite diploması olmak üzere hazırlanan diplomalarımızı gerçek diplomalardan ayırt etmek imkansızdır. Diplomayı vereceğiniz yere göre risk oluşturup oluşturmaması sizin sorumluluğunuzdadır.

Diğer diploma türümüz olan resmi sistemlere kayıt edilen birinci sınıf kalitedeki diplomalarımız ise yalnızca lise ve üniversite diploması olarak hazırlanmaktadır. Açık öğretim diploması olarak hazırlanan bu gerçek diplomalar kuşe kağıda baskılı, hologramlı, mühürlü, ıslak imzalı, seri numaralı olarak adınıza düzenlenir ve gerekli tüm resmi sistemlere adınıza kaydedilir. Satın alacağınız bu diplomalarla özel sektörde ve kamuda kolaylıkla iş bulabilirsiniz.

İLGİNÇ MESAJLAR

İnternet üzerinden sahte diploma alan kişilerin bazı yazışmaları "güvenilirlik" hissi yaratmak için bu sitelerde kısmen sansürlenerek kullanılıyor.

O yazışmalardan ve site forumlarına yazılanlan bazı ilginç mesajlar şöyle:

Esma: H. bey işletme diplomam geldi, aynı dediğiniz gibi kalın diploma kağıdına baskı yapılmış, ben sanırım noter onaylı olanı vereceğim, tekrar teşekkürler

Suat: Haluk bey bu diploma özel sektör de kullanıp sorun yaşayan hiç oldumu

Merve: Üniversite diplomam geldi 1 günde kendisine çok teşekkür ederim. Bu zaman da internetten böyle dürüst insanlarla karşılaşmak oldukça zor, teşekkürler

Cem: Hemsirelik onlisans veya lisans ucreti kayitli orjinal ne kadar?

Ramazan: İnsaat muhendisi diplomasi almak istiyorum 52 yasindayim diploma ucreti ne kadar olur. Birde hangi okuldan gostereceksiniz. ulke olarak turkiye. 1 .imotosyon olacak

Doğan: selam lise diplomasi için aramiştim bu konuyla ilgili ararsaniz sevinirim yaşım 52 ve ücret lütfen teşekkürler

KAÇ KİŞİ SAHTE DİPLOMALI?

CHP Çanakkale Milletvekili TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Bülent Öz, sahte diploma haberlerinin artması sonrası geçtiğimiz Şubat ayında Meclis'e bir soru önergesi verdi.

Sahte diplomalı kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarında görev yaptığının ortaya çıkmasıyla ilgili yazılı olarak cevaplandırması için Başbakan Binali Yıldırım'a verilen soru önergesinde şöyle denildi: