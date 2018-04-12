'Erdoğan'ın diploması yok' tartışmasına ilişkin ilginç çıkış

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasının olmadığına yönelik tartışmalar AKP'li Metin Külünk'ün tweetiyle yeniden gündeme geldi. Külünk'ün mesajı Erdoğan'ın diplomasının olmadığının itirafı olarak yorumlanırken, Erdoğan'a 'peygamber' benzetmesi de dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin devam eden "diploma" tartışması AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün mesajıyla yeniden alevleneceğe benziyor.

Twitter'dan Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşan Külünk, "Siyaset diploma ile yapılmaz, diploma ancak yüreğe dokunan mücadele adamı için bir parçadır. Diploma yoksa temsil makamında olamazsın diyen varsa, Peygamberler tarihi okusun. Büyük mücadeleleri hiç adı duyulmayan diploması yok ama yüreği samimiyeti olan diplomasız yiğitler taşır" ifadelerini kullandı.

Külünk'ün mesajı Erdoğan'ın diploması olmadığı yönündeki tartışmaları yeniden başlatacağa benziyor.