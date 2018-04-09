Dört akademisyeni öldüren Volkan Bayar'ın AKP'de kimle temas kurduğu ortaya çıktı

Eskişehir'de 4 akademisyeni katleden Volkan Bayar'ın, üniversitedeki birçok akademisyeni FETÖ'cü diyerek AKP'li Vekil Metin Külünk'e ihbar ettiği öğrenildi. Prof. Dr. Ahmet Aypay, Külünk'ün Bayar'ın ihbarı sonrası Emniyet'e 'gereği' diye yazdı gönderdiği ve tutuklandığını açıklarken, Külünk hakkında yeni bir tartışma başlığı açılmış oldu.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde dört akademisyeni katleden Volkan Bayar'ın, üniversite birçok akademisyeni "FETÖ"cü diye şikayet ettiği, bazılarını tutuklattığı ortaya çıkmıştı.

Bu isimlerden biri olan Prof. Dr. Ahmet Aypay, Bayar'ın ihbar dilekçelerini Emniyet'e, Valiliğe, AKP'li İstanbul Milletvekili Metin Külünk'e gönderdiğini söyledi.

Aypay, Bayar'ın dilekçesinin Külünk tarafından Emniyet'e "gereği" diye gönderildiğini ve 23 Aralık'ta bir operasyonla gözaltına alınıp sadece Bayar'ın suçlamalarıyla 5,5 ay cezaevinde kaldığını açıkladı.





ALMANYA'DAKİ ÇETEYLE YAKIN İLİŞKİ İDDİASI

Aypay'ın açıklaması sonrası ihbar mekanizmasının nasıl çalıştığı, Külünk'ün bu mekanizmada nasıl bir rol oynadığı ve Emniyet'e nasıl talimat verdiği merak konusu.

Külünk'ün adı daha önce Alman basınında bir çeteyle yakın bağlantısı olduğu iddiasıyla gündeme gelmişti.

"Almanyalı Osmanlılar'' (Osmanen Germania) adlı çete ile yakın temas içinde olduğu belirtilen AKP milletvekili ve Dış İlişkiler Başkan Vekili Metin Külünk'ün, Almanya içerisinde provakatif eylemler yapılması için çok yönlü örgütlemelerde bulunduğu ifade edilmişti.