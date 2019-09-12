Diyarbakır'da patlama: 7 kişi yaşamını yitirdi, 10 yaralı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında orman işçilerini taşıyan bir aracın geçişi sırasında patlama meydana geldi. Olayda 7 kişi yaşamını yitirdi. Hastanede tedavi altındaki 10 kişi ise ağır yaralı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde sivil bir aracın geçişi sırasında patlama meydana geldi. Diyarbakır Valiliği olayda ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğünü, 13 kişinin ağır yaralandığını açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ilerleyen saatlerde yaptığı açıklamaya göre ölü sayısı 7'ye yükseldi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Karabulak köyü sınırlarındaki Dokuzviraj bölgesinde daha önce köy yoluna döşenen patlayıcı bölgede çalışan orman işçilerini taşıyan sivil aracın geçişi sırasında infilak etti. Olay sonrasında bölgeye çok sayıda ambulans, UMKE ve ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kulp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

VALİLİK: 4 ÖLÜ, 13 YARALI

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada "İlimiz Kulp İlçesi kırsalında saat 18.00 dolaylarında, odun toplamaya giden köylü vatandaşlarımızın bulunduğu aracın geçişi esnasında, bölücü terör örgütü üyelerince el yapımı patlayıcıyla yapılan saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre 4 köylü vatandaşımız şehit olmuş 13 köylü vatandaşımız da ağır yaralanmıştır. Yaralanan vatandaşlarımız Kulp ve Diyarbakır’daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmışlardır. Saldırının faillerinin tespit edilmesi için güvenlik kuvvetlerimiz tarafından gerekli çalışmalara vakit geçirmeden başlanmıştır" denildi.