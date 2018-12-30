Diyanet müftüsünden Odatv’ye katliam çağrısı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın müftüsü Odatv’ye katliam çağrısı yaptı. Müftü Ahmet Altıok, El Kaide tarafından gerçekleştirilen Charlie Hebdo saldırısına da göndermede bulundu.

Siirt İl Müftüsü Ahmet Altıok bir dönem domuz bağlarıyla, mezar evlerle gündeme gelen Hizbullah’ın yayın organında verdiği röportaj ile Odatv'yi hedef gösterdi.

Bizzat El Kaide’nin yaptığı katliamın adını vererek katliam çağrısında bulunan devletin memuru şu ifadeleri kullandı:

“Charlie Hebdo davasında olsun, Efendimiz döneminde Ka’b Bin Eşrefler olsunsürekli Müslümanları dilleriyle istihza ederek, alay ederek, kampanyalarla, bir takım algı operasyonlarıyla hakaret eden insanların hiçbirinin yanına kar kalmamış bu yaptıkları biliyorsunuz. Ben inanıyorum ki toplum vicdanında, nezdinde bunlar yine mahkum olacaklardır. Ve özür dilemeye davet ediyorum bu beyefendileri. Çünkü tevbe kabul edilir biliyorsunuz (gülümsüyor) ölmeden önce.”