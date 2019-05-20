Din dersi zorunlu, matematik ve fen seçmeli olacak...

Liselerdeki yeni eğitim modelinde zorunlu dersler Türk Dili ve Edebiyatı ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi olacak, diğer dersler seçmeli olarak alınacak.

Liselerdeki yeni eğitim modelinde artık birçok ders seçmeli hâle getirildi. Türk Dili ve Edebiyatı ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bütün sınıflarda ortak ders oldu. Matematik ve fen bilimleri ise isteğe bağlı seçilecek. Yeni sistemin detayları şöyle: 9. sınıfta ortak ders sayısı 13’ten altıya; 10. sınıfta 12’den, 11. sınıfta 8’den ve 12. sınıfta 7’den üçe indirildi.

Bütün sınıflarda ortak olan ders sayısı ise iki oldu. Bu dersler Türk dili ve edebiyatı ile din kültürü ve ahlak bilgisi olarak belirlendi.

9. sınıfta beden eğitimi ve spor, görsel sanatlar, müzik, sağlık bilgisi, trafik kültürü mecburi ders olmaktan çıktı. Ayrıca fizik, kimya, biyoloji dersleri yerine birinci dönemde doğa bilimleri deneyimi, ikinci dönemde doğada enerji ve enerji dönüşümleri geldi. Tarih ve coğrafya derslerinin yerini ise, birinci dönemde sosyal bilimler deneyimi, ikinci dönemde sosyal bilim çalışmaları aldı. Ortak dersler; Türk dili ve edebiyatı, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil 1, matematik uygulamaları 1, doğa bilimleri deneyimi ve sosyal bilimler deneyimi olarak sıralandı.

10. ve 11. sınıftaki ortak dersler; Türk dili ve edebiyatı, din kültürü ve ahlak bilgisi, bilgi kuramı ve uygulamaları oldu.

12. sınıftaki ortak dersler Türk dili ve edebiyatı, inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile din kültürü ve ahlak bilgisi olarak tespit edildi.

Öğrenciler ortak derslerin yanı sıra 10, 11 ve 12’nci sınıflarda yabancı dil, matematik, fen bilimleri, sosyal ve beşerî bilimler gruplarından da en az bir ders seçmek mecburiyetinde olacak.

Yeni sistemde öğrenci, kendi kişisel ders programını oluşturabilecek. Bu konuda rehberlik sistemi, öğrencilere yardımcı olmak için daha güçlü biçimde kullanılacak.