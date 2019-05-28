Davutoğlu iddiası: Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu‘na ayrı bir değer katacaktır

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yakınlığıyla bilinen isimlerden Fehmi Koru, Bülent Arınç ve Abdülkadir Aksu'nun yeni görevlerini değerlendirirken, Davutoğlu'na ilişkin ise, 'Davet edilir ve katılırsa o da Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu‘na ayrı bir değer katacaktır' ifadesini kullandı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yakınlığıyla bilinen isimlerden Fehmi Koru, Bülent Arınç ve Abdulkadir Aksu'nun yeni görevlerini değerlendirirken Ahmet Davutoğlu içinde değerlendirmede bulundu.

Abdullah Gül'e yakın isimlerden olan yazar Fehmi Koru, Bülent Arınç ve Abdülkadir Aksu'ya yapılan yeni görevlendirmelere ilişkin bir yazı kaleme aldı. Yazıda Davutoğlu'nun durumunu da değerlendirip, "Hiç ayrılmamışlardı ki… Davutoğlu da öyle…" ifadesini kullandı.

Arınç ve Aksu'nun görev almalarının doğru olduğunu ifade eden Koru, onların hiçbir zaman "muhalif" olmadığını da belirtti.

Davutoğlu'nun 'Manifesto'yu sesinin duyulması için yazdığını belirten Koru, "Davet edilir ve katılırsa o da Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu‘na ayrı bir değer katacaktır" ifadesini kullandı.

Koru, "Hükümetin izlediği pek çok politikada Davutoğlu‘nun imzası var. 2007’de başbakan olduktan sonra zaten her alanda politika belirleme mevkiindeydi; ondan önce de dışişleri bakanı olarak Türkiye’nin dış politikasını belirlemede birebir sorumluluk taşımaktaydı" dedi.

Bugün izlenenlerin çoğunun onun başlattığı politikalar olduğunu belirten Koru, Davutoğlu'na yeniden AKP içerisinde veya Cumhurbaşkanlığı kadrolarında yer açılmasının bir dizi yanlış anlaşılmayı ortadan kaldıracağını, fuzuli bir parti girişimine harcanabilecek emeklerin heba olmasının da engelleneceğini belirtti.