CHP’nin suç duyurusunda bulunduğu İETT Müdürü yine aynı makamda

CHP’nin geçen yıl ‘görevi kötüye kullanmak’tan suç duyurusunda bulunduğu İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış, İmamoğlu döneminde de yine aynı makamda bırakıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kamuoyuna duyurduğu belediye yönetim kadrosunda CHP'nin suç duyurusunda bulunduğu İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış’ın makamını koruması dikkat çekti.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nca geçen yıl İBB ile ilgili Sayıştay raporlarında yer alan usulsüzlüklere ilişkin yapılan suç duyurusunda, eski İBB Başkanı Kadir Topbaş, dönemin İBB Başkanı Mevlüt Uysal, İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, eski İETT Genel Müdürü Arif Emecan, dönemin İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış ile ilgili birim yöneticileri hakkında 5237 Sayılı TCK 257. maddesi kapsamında "görevi kötüye kullanma" suçlarından dava açılması talep edilmişti.

Odatv’de yer alan habere göre İSBAK Genel Müdürlüğüne atanıp tepkilerin ardından istifa eden Bahaddin Yetkin’in ardından Bağış da kamuoyundan tepki çekmeye başladı.