CHP'den açıklama: İyi Parti seçime katılamayacak

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, erken seçim çağrısı ve İyi Parti'ye ilişkin açıklamada bulundu.

MHP Genel Başkanı Başkanı Devlet Bahçeli'nin 26 Ağustos 2018'de erken seçim yapılması çağrısına ilişkin CHP'den açıklama geldi.

Habertürk TV'ye konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Seçim kanunu diyor ki, bir partinin seçime girebilmesi için en az 41 ilde örgütlenmiş olması lazım. Daha sonra büyük kurultayını yapmış olması lazım. Ve büyük kurultayından en az 6 ay geçmiş olması lazım. İyi Parti, 6 ayı 1 Eylül'de dolduruyor. Seçimler 26 Ağustos'ta gerçekleşirse İYİ Parti seçime katılamaz. Devlet Bahçeli 'Biz İYİ Parti olmadan seçime girmek istiyoruz' diyor" ifadelerini kullandı.