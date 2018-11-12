Cemaat'te üst düzey bölünme: 'Kanlı isyan' ve 'tasfiye' açıklaması

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Cemaat'in yurtdışı ekibinde sert bir kavga ve bölünme yaşandığı ileri sürüldü. Bu kavga kendisini 'cezaevlerinde isyan' iddialarıyla ortaya çıkardı. Buna göre 24 Haziran seçimlerinin olduğu gün Cemaat içindeki bir grup cezaevlerinde isyan başlatacaktı, bir diğer grup ise bunu engelledi. Gruplardan biri isyan hazırlığı yaptığı iddia edilen tarafı MİT'le çalışmakla suçlarken, diğer grup ise bu iddiaları "uydurma" olarak niteledi ve kendilerinin tasfiye edilmeye çalışıldığını iddia etti. Konuya ilişkin Cemaat'in resmi görüşlerini ifade ettiği kabul edilen kurumdan iddiaları kısmen doğrulayan bir açıklama da geldi.

Daha önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından gündeme getirilen "cezaevilerinde isyan girişimi olacak" iddialarının Cemaat içinde de tartışıldığı, Cemaat içinden bir grubun bu konuda hazırlıklar yaptığı ileri sürüldü.

Zaman gazetesini eski muhabiri Ahmet Dönmez, konuyla ilgili bir köşe yazısı kaleme alırken, "Cezaevlerini kana bulayacak isyan planı son anda önlendi iddiası" başlığı attığı köşesinde, ilginç ayrıntılara yer verdi.

BİR GRUP İSYAN, DİĞER GRUP TASFİYEYLE SUÇLANIYOR

"Hizmet Hareketi aylardır önemli bir gelişme ile çalkalanıyor. Cemaatin neredeyse bütün üst kadrosunun bildiği bir takım iddialara göre, cezaevlerinde binlerce insanın ölümü ile sonuçlanabilecek bir isyan girişimi tertip edildi" diyen Dönmez, "En az komplonun kendisi kadar önemli olan tarafı ise kanlı planın bizzat hareketin lideri Fethullah Gülen’in yaşadığı kampın içerisinden organize edildiği iddiası. Son anda Gülen tarafından haber alındığı ve önlendiği belirtilen bu girişimin arkasındaki ismin ise 'Sezai' kod adlı İ.K. olduğu öne sürülüyor. Yıllarca ‘mahrem hizmetler’ içerisinde üst düzey görevler yaptığını öğrendiğim İ.K.’nın, Pensilvanya’daki kamptan Gülen’den habersiz bir şekilde ama onun adını kullanarak Türkiye’deki bazı şahısları aradığı ve cezaevlerinde isyan tertiplediği ileri sürülüyor. Buna karşılık İ.K. cephesi, bunun bir iftira olduğunu ve kendilerinin tasfiye edilmeye çalışıldığını savundu.

İDDİALAR NELER?

İ.K.’nın Türkiye’de kendisine yakın gördüğü bazı kişilere, “Hocaefendi’nin talimatı” diyerek görevlendirme yaptığı ve “Eğer isyan çıkar, büyük çaplı olaylar olursa NATO müdahale edecek. Yönetim değişecek. Hapishaneler boşalacak.” dediği ileri sürüldü. Dönmez'in yazısına göre, iddialar, İ.K.’nın bu şekilde 50 civarında insanı ikna ettiği ve nokta görevler verdiği yönünde.

Yine yazıya göre bu girişimden haberdar olan bir isim konuyu Gülen'e bildirdi ve girişim iddiaya göre bu sayede engellendi.

Dönmez'in görüştüğü Cemaat içindeki bazı üst düzey isimler, “Sezai (İ.K.), bu kumpasta yalnız değil. Bunlar hain bir çete. AKP ile MİT’le birlikte çalışıyorlar. Kendileri isyan başlatıp sanki cemaat yapmış gibi gösterecekleri" iddiasında bulunurken, İ.K., cephesinden ise "tasfiye girişimi" ve "yalan" açıklaması geldiği öğrenildi:

Haberi hazırlarken, karşı görüş için İ.K.’yı da aradım ve hakkındaki suçlamalara ne cevap vereceğini öğrenmek istedim. Fakat ne mesajıma ne de aramalarıma cevap verdi. Onunla birlikte hareket eden ama adını yazmak için onay alamadığım bir arkadaşı ise tam tersi yönde suçlamalarda bulunarak, “Bunlar Hizmet’i tek başına yönetmek isteyen bir grubun Sezai Bey’e attığı iftiradır” diyor. Aynı isim, “Ben Sezai Bey’le konuştum. Bunun tamamen hayal mahsulü olduğunu, amacın kendisini tasfiye etmek olduğunu söylüyor. Bu konuda tek bir kanıt bile yok. Kendisi halen her hafta Hocamızın yanında. Hizmet’in içini sarmış bulunan ve şu anda etkin olan grup, Hocaefendi’ye baskı kurarak tasfiye yapmak istiyor. O yüzden bu yalanı uydurdular. Amaç Hizmet’i istedikleri gibi yönetmek.” şeklinde karşı iddialar yöneltiyor.

Dönmez, konuya ilişkin Gülen ile görüşmek istediğini ancak bir yanıt alamadığını dile getirdi.

CEMAAT'TEN 'İSYAN' AÇIKLAMASI

İddialar sonrası Cemaat'in haber sitesinde "AfSV" adlı Cemaat kurumu tarafından yapılan bir açıklamaya yer verildi.

Açıklamada iddialar üstü kapalı şekilde doğrulanırken, Cemaat içindeki kimi unsurlar üzerinden "isyan" talebi gelmesi durumunda cezaevlerindeki Cemaatçilerin bunu reddetmesi gerektiği belirtilerek böyle bir tertip olabilme ihtimaline kapı kapatılmadı.

Cemaat adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye’deki hapishanelerde 24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde bir kalkışma planı iddiası son günlerde internet medyasında paylaşıldı. Başta Hizmet Hareketi mensupları olmak üzere birçok masumun can güvenliğini tehlikeye atarak toplumsal bir infiali hedefleyen kumpas iddiası ile ilgili çıkan bu haberler, Hizmet katılımcılarını zan altında bıraktığı için bu mevzuda bir açıklamaya ihtiyaç doğmuştur.

... Böyle bir senaryonun gelecekte de vuku bulma ihtimaline karşı hizmet katılımcılarına düşen kendilerine ulaşan mesajları kendi akıl ve vicdanlarıyla değerlendirip hizmet hareketinin temel değerlerine uymayanları reddetmektir.

... kaynağı her ne olursa olsun, Hizmet hareketine ait krediyi kullanarak şiddet veya yasadışılığın herhangi bir şeklini içeren sözde talep ve ricayı taşıyan ve yayan kişilerin Hizmet Hareketi ile iltisakları hangi seviyede olursa olsun, mesajları da kendileri de reddolunmalıdır.

