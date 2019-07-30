Çavuşoğlu: S-400'ler NATO'ya yönelik sorun teşkil etmiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği’nin (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda Rus basınının sorularını yanıtladı.
Çavuşoğlu, S-400 alımının ardından NATO ile ilişkilerde bir sorun olup olmadığı sorusu üzerine, “NATO ile bir sorunumuz yok. Genel sekreterinin ve yardımcısının S-400'lere ilişkin açıklamalarından da anlaşılacağı üzere, S-400'ler NATO'ya yönelik bir sorun teşkil etmiyor. Türkiye birçok alanda NATO'nun faaliyetlerine katkı sağlıyor. Bu mesele hiçbir NATO zirvesinde gündeme getirilmedi" diye konuştu
Çavuşoğlu, S-400 alımının Türkiye-NATO ilişkilerinden çok Türkiye-ABD ilişkilerini ilgilendiren bir mesele olduğunu belirtti.