'Çav Bella' çalınca sinirlenip havaya ateş açtılar

İstanbul Beşiktaş’ta, bara giden 2 gece bekçisi, iddiaya göre, 'Çav Bella' çalınca sinirlenip havaya ateş açtı. İki bekçi de olay sonrası görevden alındı.

İstanbul Beşiktaş’ta, eğlenmek için bara giden 2 gece bekçisi, "Çav Bella"nın çalınmasına öfkelenip havaya ateş edince açığa alındı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan gece bekçileri M.Ö.A ve T.K., yanlarına arkadaşları M.C.’yi de alarak geçtiğimiz Pazar akşamı Bebek sahilindeki bir bara gitti. Barda ilerleyen saatlerde “Çav Bella” çalmaya başladı.

Marşın çalınmasına öfkelenen bekçiler, bar yetkilisi A.C. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında 2 bekçi, beylik tabancalarını çıkartarak birer el ateş etti. Barda korkuya neden olan bekçiler ve arkadaşları gözaltına alındı.

Bekçiler ve arkadaşları M.C, haklarında yapılan adli işlemin ardından serbest bırakıldı. Ancak bekçiler, haklarında başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alındı.