Camide üniversite öğrencisini taciz etti, 'şeytana uydum' dedi

Konya'da, 62 yaşındaki Mazhar O., namaz kılmak için camiye giren üniversite öğrencisi K.Y.'yi taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Mazhar O., emniyetteki ifadesinde, 'Şeytana uydum' dedi.

Olay, 21 Haziran Cuma günü saat 15.00 sıralarında, Konya'nın merkez Meram ilçesine bağlı Şükran Mahallesi'ndeki camide meydana geldi. Üniversite öğrencisi K.Y., iddiaya göre, öğle namazını kılmak için caminin kadınlar bölümüne girdi. Namaz kılan genç kadını yanına, Kuran okurken, emekli Mazhar O. geldi. "Benim ellerimi çok alim öptü, sen de öp" diyen Mazhar O., kızın kabul etmemesi üzerine cep telefonu numarasını istedi. Mazhar O., daha sonra genç kadına tacizde bulundu.

K.Y.'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan, Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, caminin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerden yola çıkan ekipler, Mazhar O.'yu kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan Mazhar O.'nun, emniyetteki ilk ifadesinde, "Şeytana uydum" dediği öğrenildi. Mazhar O.'nun sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.