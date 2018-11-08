Büyükanıt'ın 'son nefesimde bile affetmeyeceğim' dediği savcı tutuklandı

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın 'Allahından bulsun, son nefesimde bile affetmeyeceğim' dediği eski Savcı Ferhat Sarıkaya 'FETÖ' üyeliğinden tutuklandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından geçen hafta meslekten ihraç edildikten sonra gözaltına alınan eski cumhuriyet savcısı Ferhat Sarıkaya tutuklandı.

Gözaltına alınmasından bu yana Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde bulunan ve iki gün önce gözaltı süresinin uzatılması kararlaştırılan Sarıkaya'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Murat Özcan'ın talimatıyla polis tarafından Ankara Adliyesi'ne götürülen eski savcı Sarıkaya, savcı Özcan'a ifade verdi. Özcan, ifade işlemi sonunda Sarıkaya'yı "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Sarıkaya "FETÖ" üyeliğinden tutuklandı.

BÜYÜKANIT 'SON NEFESİMDE AFFETMEM' DEMİŞTİ

Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt, Şemdinli soruşturmasının savcısı Ferhat Sarıkaya hakkında "Bu kişileri son nefesimde bile affetmem" demişti.

ŞEMDİNLİ DAVASI NEDİR?

Dönemin Van Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya, Şemdinli’de 9 Kasım 2005’te Seferi Yılmaz’a ait Umut Kitabevi’nin bombalanmasına ilişkin iddianame hazırladı. Astsubaylar Ali Kaya ve Özcan İldeniz ile itirafçı Veysel Ateş’in sanık olduğu iddianamede, astsubay Ali Kaya için “Tanırım iyi çocuktur” diyen Yaşar Büyükanıt da çete kurmak ve yargıyı etkilemeye teşebbüsle suçlandı. Sarıkaya, Büyükanıt’ın dosyasını ayırarak dava açılması için Genelkurmay Askeri Savcılığına gönderdi. Başkanlığını İlhan Kaya’nın yaptığı Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi, astsubaylar ve itirafçıya yargılama sonucunda 39 yıl 10 ay 27’şer gün hapis cezası verdi. Dönemin HSYK’si, Sarıkaya’yı 20 Nisan 2006’da meslekten attı. 12 Eylül 2010’da yapılan anayasa değişikliği sonrasında cemaatin etkili olduğu HSYK, Sarıkaya’yı 26 Nisan 2011’de tekrar mesleğe kabul etti ve Ankara Cumhuriyet Savcısı olarak görevlendirdi. Astsubaylar Ali Kaya, Özcan İldeniz ile itirafçı Veysel Ateş cezaevinde.